Barragem do Descoberto transborda nesta segunda-feira (5/1)

O Reservatório do Descoberto, responsável pelo abastecimento de quase 50% da população do Distrito Federal, transbordou na tarde desta segunda-feira (5/1), após as intensas chuvas registradas nos últimos dias. O nível do lago atingiu a cota máxima de operação, de 1.030 metros, e a expectativa é que o transbordamento se mantenha ao longo da semana, caso as condições climáticas se mantenham.

Fundamental para a regularidade do abastecimento de água no DF, o Reservatório do Descoberto atende regiões como Ceilândia, Taguatinga, Samambaia , entre outras. Atingir o volume máximo de capacidade contribui para o planejamento do sistema e reforça a segurança hídrica ao longo do ano.

Inaugurada em 1974 e localizada às margens da BR-070, a Barragem do Descoberto possui 265 metros de extensão de crista e vertedouro com 55 metros de comprimento, área de 12,5 km² e capacidade para armazenar até 86 milhões de metros cúbicos de água. Entre novembro de 2024 e maio de 2025, a barragem registrou um dos mais longos períodos de transbordamento de sua história recente, com seis meses consecutivos, cerca de 181 dias.

Investimento

Desde 2019, o Governo do Distrito Federal (GDF) e a Companhia de Água e Esgotos de Brasília (Caesb) investiram mais de R$ 1,2 bilhão em obras de água e esgoto, com foco na ampliação da infraestrutura, modernização dos sistemas e segurança operacional do abastecimento para cerca de 3 milhões de moradores do DF. Até 2029, a previsão é de mais R$ 4,2 bilhões em investimentos.