Inmet alerta para semana de chuva forte no DF

Chuva na Estrutural, em dezembro, que teve estações com até 100mm - (crédito: Ed Alves/CB)

O Distrito Federal vai enfrentar, ao longo desta semana, chuvas intensas, com volumes entre 30mm e até 100mm, além de ventos que podem chegar a 60km/h, de acordo com alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso vale entre esta segunda e quarta-feira (7/01).

As temperaturas podem variar de 18°C a 26°C, e a umidade relativa do ar terá índices entre 70% e 100%. Como consequência, há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O fim de 2025 foi marcado, inclusive, por uma série de ocorrências relacionadas às chuvas em diferentes regiões administrativas do DF. Em Ceilândia, em 29 de dezembro, uma cratera voltou a se abrir próximo a uma residência duas semanas após o buraco abrir pela primeira vez, no mesmo local, e ter "engolido" dois moradores e dois cachorros. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informou que o problema ocorreu "em razão do grande volume de chuvas registrado nos últimos dias". Está prevista para esta segunda (5/1) a ida de equipes técnicas da Caesb, em conjunto com a Administração Regional de Ceilândia, para a recuperação completa da calçada e da área afetada.

Ainda em dezembro, Vicente Pires registrou alagamentos que provocaram deslizamentos de terra e acúmulo de lixo. Em Sobradinho, a queda de uma árvore atingiu dois veículos, mas ninguém ficou ferido.

Segundo levantamento da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico (Adasa), a precipitação média registrada em parte do mês de dezembro foi de 36,6mm, em 42 estações. As mais atingidas foram o Jardim Botânico, com 100,4 mm, seguido por São Sebastião (91,8mm), Sobradinho (76,6), Guará (71,8) e Vicente Pires (62,3).

Diante do histórico recente, o meteorologista Francisco de Assis Diniz alerta para a necessidade de cuidados por parte da população. "Em áreas sujeitas a inundações, sempre há transtornos e riscos. Em regiões com crateras, não é possível prever quando elas podem se abrir com uma chuva intensa. Se já houver sinais, o ideal é evitar a passagem por esses locais", orienta.

O especialista também recomenda evitar o trânsito durante temporais ou chuvas fortes, a fim de reduzir o risco de acidentes ou de veículos ficarem presos em áreas alagadas. "Em chuva intensa, ao se aproximar de uma tesourinha, é importante observar antes se há acúmulo de água", acrescenta.

Medidas de segurança

A Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) também orienta a população a não se aproximar nem ter contato com materiais condutores de energia elétrica e a permanecer sempre calçada.

Em caso de chuva forte, a recomendação é procurar abrigo, evitar se expor ao tempo, não permanecer debaixo de árvores e manter distância da rede elétrica. Para quem estiver de carro, o interior do veículo é considerado um local seguro, por funcionar como espaço isolado.

Motoristas devem redobrar a atenção durante tempestades, reduzir a velocidade, aumentar a distância entre os carros e verificar as condições dos pneus e do limpador de para-brisa. Em chuvas intensas, o uso do farol baixo é indicado, já que a luz alta reflete nas gotas de água, prejudica a visibilidade e pode atrapalhar outros condutores.

Para receber alertas sobre condições meteorológicas, a população pode enviar o número do CEP por SMS para o telefone 40199.