Agências do Trabalhador ofertam 641 vagas de emprego no DF nesta terça-feira (6/1)

Oportunidades atendem candidatos com diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência, e salários podem chegar a R$ 2,7 mil

cadastro pode ser feito pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente em uma das unidades - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 641 vagas de emprego nesta terça-feira (6/1). Há oportunidades para diversos perfis profissionais, inclusive sem exigência de escolaridade ou experiência, com salários que chegam a R$ 2,7 mil. 

Entre as vagas de destaque, o posto com remuneração mais alta é o de motorista entregador. Há duas vagas disponíveis.

O cadastro pode ser feito pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou, presencialmente, em uma das unidades, das 8h às 17h, durante a semana.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 06/01/2026 07:00 / atualizado em 06/01/2026 07:00
