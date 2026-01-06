Agências do Trabalhador ofertam 641 vagas de emprego no DF nesta terça-feira (6/1)

cadastro pode ser feito pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente em uma das unidades - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 641 vagas de emprego nesta terça-feira (6/1). Há oportunidades para diversos perfis profissionais, inclusive sem exigência de escolaridade ou experiência, com salários que chegam a R$ 2,7 mil.

Entre as vagas de destaque, o posto com remuneração mais alta é o de motorista entregador. Há duas vagas disponíveis.

O cadastro pode ser feito pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou, presencialmente, em uma das unidades, das 8h às 17h, durante a semana.

