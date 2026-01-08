Segurança é reforçada na Esplanada para ato em defesa da democracia

O acesso à Esplanada ocorre apenas por pontos controlados, com restrição de circulação de veículos e limitação do fluxo de pessoas - (crédito: Jéssica Andrade/CB/D.A Press)

O Ato em Defesa da Democracia – 8 de Janeiro, realizado nesta quinta-feira (8/1) na Esplanada dos Ministérios, provocou mudanças significativas no trânsito e no acesso à área central de Brasília. Desde as primeiras horas do dia, vias próximas ao local do evento foram bloqueadas ou tiveram circulação restrita, exigindo desvios e maior planejamento por parte de motoristas e pedestres.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O acesso à Esplanada ocorre apenas por pontos controlados, com restrição de circulação de veículos e limitação do fluxo de pessoas. Para chegar à área onde ocorre a cerimônia, é necessário passar por pontos de triagem, o que impacta diretamente o deslocamento no entorno dos ministérios e prédios públicos.

Além das alterações viárias, o público que se dirige ao local enfrenta filas e procedimentos de controle antes de entrar no perímetro do evento. O acesso é feito em etapas, com revista individual, inspeção de bolsas e mochilas, credenciamento e passagem por detector de metais. A área da cerimônia também foi isolada por cercas de ferro, reduzindo os pontos de entrada e saída.

Acompanhe:

Durante a triagem, não é permitida a entrada com armas, objetos cortantes ou perfurantes, sprays químicos, fogos de artifício, mastros, barras e outros itens considerados perigosos. Também está proibido portar garrafas de água mineral, inclusive garrafas comuns transparentes, além de garrafas de vidro, latas e recipientes rígidos.

O evento tem caráter institucional e simbólico e marca três anos dos ataques de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas. A cerimônia reúne autoridades e convidados para reafirmar o compromisso com a democracia e o Estado Democrático de Direito.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular