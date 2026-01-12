Propriedade a 38 km do Plano Piloto é um oásis para visitantes

Um lugar para se conectar com a natureza, criar boas lembranças a dois e registrar momentos inesquecíveis. São essas as particularidades atribuídas por visitantes ao Mirante da Cabana, localizado na área rural de São Sebastião, a cerca de 38 km do Plano Piloto. O local, que integra as instalações da Cabana Valley, chama atenção pela paisagem montanhosa e com vista privilegiada para o pôr do sol, tornando-se um ponto disputado por casais em busca de descanso, escritores à procura de inspiração, apaixonados prestes a noivar e fotógrafos.

O mirante foi inaugurado há menos de um ano, mas o projeto que motivou e permitiu sua instalação começou bem antes, ainda no período da pandemia, quando a empreendedora Adriana Salgado, 44 anos, decidiu unir o gosto pelo campo às memórias afetivas da infância. Junto do companheiro, José Viana, 67, ela procurou por um lote na zona rural do Distrito Federal para, a princípio, transformar o espaço em um refúgio para o casal.

"Meu marido conta que eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim", revela aos risos. E a procura pelo espaço perfeito levou tempo. "Só encontrávamos lotes muito planos e sem uma vista bonita. Minha ideia foi construir uma cabana inspirada na casa de madeira de minha madrinha, que ficava no alto de um morro, uma lembrança especial", completa a idealizadora do Mirante da Cabana.

Adriana, que cresceu em Unaí, Minas Gerais, é empreendedora nata desde os 16 anos, quando abriu seu primeiro salão de beleza no interior, onde trabalhava como manicure. Aos 22, mudou-se para Brasília em busca de profissionalização e decidiu estudar mais sobre podologia. Aqui, abriu a primeira clínica especializada na área em Águas Claras, que ainda dava seus primeiros passos.

Com o companheiro, empresário no ramo de calçados, construiu a primeira cabana do refúgio do casal, a Valley. "Fui eu quem desenhou tudo, do jeitinho que sempre imaginei", revela. "Ficávamos hospedados de forma esporádica, até que comecei a postar nas redes e as pessoas ficaram encantadas. Perguntavam se eu alugava para hospedagem. Daí veio a ideia de abrir para o público", explica.

Encantamento

A Cabana Valley foi inaugurada em 4 de outubro de 2021 e, rapidamente, tornou-se um sucesso. O espaço foi a primeira hospedagem romântica no formato alpino de Brasília. Esse tipo de moradia é inspirada nas construções tradicionais das regiões montanhosas dos Alpes (como Suíça e França), feito em madeira, com telhado de forte caimento, beirais avançados e design que remete à natureza. Outro diferencial, à época, foi a banheira de hidromassagem ao ar livre.

Após o triunfo da primeira cabana, o casal investiu em um segundo espaço, a cabana Basic, construída em alvenaria e com vidros em todos os ambientes, permitindo uma vista 360º. Localizado no alto do morro, o espaço possui um deck com rede suspensa de borda infinita, lareira externa e, também, banheira de hidromassagem aquecida ao ar livre. Mas Adriana sentia que faltava algo.

"Aquele pôr do sol magnífico precisava ser valorizado de alguma maneira. Então, decidimos construir um mirante, inspirado naqueles da Chapada dos Veadeiros (GO), onde organizaríamos eventos mais intimistas, como jantares especiais", diz. A partir disso, surgiu a ideia de fazer o Portal Valley, uma escada suspensa de madeira, de quatro metros, com vista para o horizonte, "ideal para pedidos especiais", completa Adriana. No total, o projeto integrado do casal conta com espaço para hospedagem, visitação, eventos e ensaios fotográficos. "É um sonho familiar que virou realidade", resume a empreendedora.

Desconexão

Para o empresário Cândido Gonçalves, 47, a experiência no Mirante da Cabana ao lado da esposa superou as expectativas despertadas pela indicação de seu sócio. Buscando um refúgio de tranquilidade e privacidade, o casal mergulhou em uma jornada de desconexão que incluiu desde momentos no SPA com jacuzzi e um jantar romântico à luz de velas até um amanhecer contemplativo com café da manhã diante da vista de tirar o fôlego. "O que mais me marcou foi a combinação entre natureza, privacidade e atenção aos detalhes; é um tipo de luxo que não está ligado à ostentação, mas à sensação de estar presente", afirma.

No caso de Jonathan Alves, 28, o primeiro contato com o Mirante da Cabana aconteceu pelo Instagram. Encantado com as imagens, ele quis vivenciar o espaço pessoalmente, chegando a se hospedar em ambas as cabanas e até comemorando seu aniversário no local. "A sensação é de estar em um lugar muito distante, quase como se fosse a Chapada, mas é impressionante saber que estamos a apenas 38 km de Brasília", destaca o empresário, ressaltando que a banheira de hidromassagem com vista para o vale e o café da manhã personalizado transformam a estadia em uma memória afetiva profunda.

Em sua celebração de aniversário no Mirante, Jonathan notou como a estrutura e o Portal Valley tornam-se atrações à parte, encantando todos os convidados durante o pôr do sol. "Hoje, estamos acostumados com lugares que apenas vendem a diária; na Cabana Valley é diferente, você é surpreendido pelo cuidado do início ao fim", ressalta.

Renovação

O sucesso dos eventos, iniciados no último ano, projeta novos horizontes para o Mirante, que se prepara para retomar a agenda em março, após o período de chuvas. Com foco na exclusividade e no "turismo de experiência", Adriana e José desejam ampliar a área coberta do mirante e o salão de festas para acolher melhor os casamentos já reservados. O casal planeja a construção de mais quatro cabanas, cada uma com design único.

Mais do que expandir o negócio, os empreendedores — juntos há 20 anos — desejam celebrar a própria união como o primeiro casamento oficial do espaço. "Queremos que muitas pessoas digam 'sim' aqui e saiam renovadas", afirma Adriana, que também pretende aprimorar a gastronomia local, consolidando o Mirante como um destino de contemplação.












