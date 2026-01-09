InícioCidades DF
Motociclista morre após cair do veículo na BR-060

A mulher foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas o óbito foi declarado no local

O óbito da vítima foi declarado ainda no local - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Uma motociclista morreu após cair do veículo na BR-060, na tarde desta sexta-feira (9/1). O sinistro aconteceu próximo ao Posto Playtime, no sentido Samambaia. 

Ao chegarem ao local, militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CMBDF) encontraram a vítima caída ao solo, com lesões. Ela morreu no local.

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram acionados para o caso. Ainda não há informações sobre a causa do acidente. O nome da vítima não foi divulgado.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 09/01/2026 19:27
