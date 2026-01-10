InícioCidades DF
Trânsito

Acidente no Paranoá deixa dois feridos na noite deste sábado (10/1)

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), as vítimas estavam conscientes, porém desorientadas, durante o atendimento

As vítimas estavam conscientes, porém desorientadas, e foram transportadas a uma unidade de saúde - (crédito: Divulgação/CBMDF)
As vítimas estavam conscientes, porém desorientadas, e foram transportadas a uma unidade de saúde - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente nas proximidades do supermercado Ultrabox, no Paranoá, na noite deste sábado (10/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), as vítimas estavam conscientes, porém desorientadas, e foram transportadas a uma unidade de saúde. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pelo local do acidente. A dinâmica da colisão será investigada.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 10/01/2026 22:40 / atualizado em 10/01/2026 22:41
SIGA
x