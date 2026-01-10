Acidente no Paranoá deixa dois feridos na noite deste sábado (10/1)

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente nas proximidades do supermercado Ultrabox, no Paranoá, na noite deste sábado (10/1).
Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), as vítimas estavam conscientes, porém desorientadas, e foram transportadas a uma unidade de saúde.
A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pelo local do acidente. A dinâmica da colisão será investigada.
postado em 10/01/2026 22:40 / atualizado em 10/01/2026 22:41