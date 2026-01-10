Carro colide com poste após batida entre veículos no Park Way

O condutor da pick-up não foi localizado, pois fugiu do local antes da chegada do socorro - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um carro ficou com a frente destruída após bater em um poste de iluminação pública na SMPW Quadra 14, no Park Way, na noite deste sábado (10/1).

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o carro, um Ford Courier, de cor cinza, colidiu após se envolver em um acidente com outros dois veículos — um Jeep Renegade e um VW Nivus, ambos de cor preta.

Diante do risco, devido ao poste estar energizado, os militares acionaram a Neoenergia para a interrupção do fornecimento de energia elétrica na área. O condutor da pick-up não foi localizado, pois fugiu do local antes da chegada do socorro.

Apesar da gravidade da ocorrência e dos danos materiais, não houve registro de feridos. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para o atendimento da ocorrência.