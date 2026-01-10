Homem é preso pela segunda vez no mês furtando cabos no Noroeste

Um homem de 27 anos foi preso após ser flagrado tentando furtar cabos de energia na área verde da quadra 305 do Setor Noroeste. De acordo com a Polícia Militar (PMDF), a equipe foi acionada por volta das 20h30 de sexta-feira, após uma denúncia apontar que dois indivíduos estariam furtando cabos nas proximidades de um posto de combustível da região. Diante das informações, os policiais se deslocaram imediatamente até o endereço indicado para averiguar a situação.
Ao chegarem ao local, os militares encontraram dois suspeitos no interior de uma subestação subterrânea ainda em fase de construção. Com a aproximação da viatura e a identificação da presença policial, os indivíduos tentaram fugir. Um deles conseguiu escapar e não foi localizado até o momento. O outro foi alcançado, contido e preso ainda nas imediações.
Durante a verificação da área, os policiais constataram que um cabo de energia já havia sido parcialmente danificado, com uma das extremidades cortada, o que indicava o início da subtração do material. No local, também foram apreendidas uma tesoura e um alicate de pressão, ferramentas que, segundo a PMDF, teriam sido utilizadas na tentativa de cometer o crime.
O homem detido foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Setor De Grandes Áreas Norte), onde foi autuado em flagrante por furto qualificado na forma tentada. Conforme levantamento policial, o suspeito possui um extenso histórico criminal, com diversas passagens pela polícia, incluindo registros por porte de arma branca, furto em residência e furtos de cabos de transmissão de dados, telefonia e energia.
Ainda segundo a polícia, neste mês ele havia sido preso por tentativa de furto de cabos. A Polícia Civil (PCDF) segue investigando o caso e trabalha para identificar e localizar o segundo suspeito que conseguiu fugir.