Carro se choca contra poste e motorista fica ferida na DF-180

Um carro se chocou contra um poste de iluminação pública, que caiu sobre o veículo, na rodovia DF-180, próximo ao balão do Incra 8, sentido Brazlândia, na noite dessa sexta-feira (9/1). Imagens do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mostram que a queda do poste danificou toda a frente do automóvel, que ficou destruída.

Após o chamado para a ocorrência, as equipes de socorro realizaram o isolamento e a sinalização da área, aguardando a chegada da concessionária de energia para os procedimentos de segurança na rede elétrica.

No momento do atendimento, a condutora do automóvel, única ocupante, foi avaliada pelas equipes de socorro, regulada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e transportada ao hospital. Apesar de não apresentar lesões aparentes de trauma, a vítima oscilava entre estados de consciência e inconsciência.





A via permaneceu parcialmente interditada durante o atendimento e o local ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar (PMDF). Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

