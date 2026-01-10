InícioCidades DF
trânsito

Carro se choca contra poste e motorista fica ferida na DF-180

Imagens do Corpo de Bombeiros mostram que a queda do poste danificou toda a frente do automóvel, que ficou destruída

Carro ficou com a frente destruída após impacto - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Carro ficou com a frente destruída após impacto - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um carro se chocou contra um poste de iluminação pública, que caiu sobre o veículo, na rodovia DF-180, próximo ao balão do Incra 8, sentido Brazlândia, na noite dessa sexta-feira (9/1). Imagens do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mostram que a queda do poste danificou toda a frente do automóvel, que ficou destruída. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Após o chamado para a ocorrência, as equipes de socorro realizaram o isolamento e a sinalização da área, aguardando a chegada da concessionária de energia para os procedimentos de segurança na rede elétrica. 

No momento do atendimento, a condutora do automóvel, única ocupante, foi avaliada pelas equipes de socorro, regulada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e transportada ao hospital. Apesar de não apresentar lesões aparentes de trauma, a vítima oscilava entre estados de consciência e inconsciência.

  • Acidente ocorreu na DF-180, na noite dessa sexta-feira (9/1)
    Acidente ocorreu na DF-180, na noite dessa sexta-feira (9/1) Divulgação/CBMDF
  • Acidente ocorreu na DF-180, na noite dessa sexta-feira (9/1)
    Acidente ocorreu na DF-180, na noite dessa sexta-feira (9/1) Divulgação/CBMDF

A via permaneceu parcialmente interditada durante o atendimento e o local ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar (PMDF). Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 10/01/2026 11:59
SIGA
x