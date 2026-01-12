Capotagem causa engarrafamento no Park Way; motorista não é encontrado

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado e mobilizou três viaturas - (crédito: CBMDF/Divulgação)

A capotagem de um veículo provocou engarrafamento no Setor de Mansões Park Way, na manhã desta segunda-feira (12/1). O motorista não foi encontrado no local do acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e mobilizou três viaturas para o atendimento. Durante a ocorrência, a área foi isolada e o tráfego desviado para a via marginal, o que gerou lentidão no trânsito.

Após a retirada do veículo, a via foi liberada. O local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do sinistro de trânsito.