Homem é esfaqueado, tem carro roubado e é atropelado no Riacho Fundo II

Homem é esfaqueado, tem carro roubado e é atropelado durante ataque no Riacho Fundo II - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem de 31 anos foi brutalmente atacado, na QS 8, Conjunto 4, no Riacho Fundo II, em um crime investigado como latrocínio tentado (roubo seguido de tentativa de morte). A vítima foi esfaqueada, teve o carro roubado e ainda foi atropelada pelo próprio veículo no momento em que o agressor fugia do local.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com relatos de testemunhas, o autor desferiu golpes de faca contra a vítima e, logo em seguida, furtou o automóvel. Durante a fuga, o agressor atropelou o homem, que já estava ferido, o que agravou ainda mais seu estado de saúde. Pessoas que presenciaram o crime informaram que autor e vítima possuíam desentendimentos anteriores.

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi acionado durante a madrugada de sexta-feira (9/1) e encontrou a vítima com uma perfuração por arma branca na região das costas, além de suspeita de fraturas na perna e no pulso, provocadas pelo atropelamento. O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital do Gama, onde recebeu atendimento médico.

Após o crime, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do 28º Batalhão, foi acionada via Centro de Operações da PM (COPOM) para atender a ocorrência, inicialmente registrada como vias de fato. Durante as investigações, equipes localizaram o veículo da vítima abandonado na região do CAUB II, apresentando pneus furados, para-brisa quebrado e sem combustível.

Apesar do patrulhamento e das buscas realizadas, o suspeito não foi localizado até o momento. A ocorrência foi registrada na 29ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pela investigação do caso e tentativa de identificar e prender o autor do crime.