InícioCidades DF
EMPREGO

Procurando emprego? Agências oferecem mais de 880 vagas nesta terça

Cadastro para as vagas precisa ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador

Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho - (crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)
Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho - (crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

As agências do trabalhador espalhadas pelo Distrito Federal estão com ofertas de 882 vagas para as pessoas que estão a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta terça-feira (13/1). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os salários chegam a R$ 3,5 mil e é destinado para o cargo de gerente de produção e operações, no Guará. A vaga exige de ensino médio completo e não há necessidade de experiência comprovada. Outras postos de destaque incluem pedreiro e pintor de obras, com salários de até R$ 2,8 mil, nas regiões da Zona Industrial do Guará e da Asa Sul.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

Saiba Mais

7331743

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 13/01/2026 09:41 / atualizado em 13/01/2026 09:42
SIGA
x