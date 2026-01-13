Procurando emprego? Agências oferecem mais de 880 vagas nesta terça

Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho - (crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

As agências do trabalhador espalhadas pelo Distrito Federal estão com ofertas de 882 vagas para as pessoas que estão a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta terça-feira (13/1). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

Os salários chegam a R$ 3,5 mil e é destinado para o cargo de gerente de produção e operações, no Guará. A vaga exige de ensino médio completo e não há necessidade de experiência comprovada. Outras postos de destaque incluem pedreiro e pintor de obras, com salários de até R$ 2,8 mil, nas regiões da Zona Industrial do Guará e da Asa Sul.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

