Motorista colide com central de gás no DF e provoca vazamento

Um homem com sinais de embriaguez colidiu com a central de gás do Bloco C da SQN 107, na madrugada desta terça-feira (13/1), por volta das 4h30, e provocou um vazamento de GLP — colocando em risco moradores da região. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e da Polícia Militar do DF (PMDF), na Asa Norte.

De acordo com o CBMDF, a ocorrência foi atendida às 4h49. Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o veículo havia atingido diretamente a estação de gás do bloco e, em seguida, colidido com outros dois carros que estavam estacionados nas proximidades. Apesar do impacto e do risco causado pelo vazamento, não houve registro de vítimas.

Motorista embriagado colide com central de gás na Asa Norte e provoca vazamento (foto: Ed Alves/CB/DA Press)

Os socorristas atuaram imediatamente no isolamento da área e na contenção do vazamento de gás, para evitar a propagação do GLP e possíveis explosões. A região permaneceu interditada durante o trabalho das equipes para garantir a segurança dos moradores e transeuntes.

A Polícia Militar do Distrito Federal assumiu a ocorrência no local e realizou os procedimentos de trânsito e segurança. O condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, mas se recusou a realizar o teste do etilômetro. Diante da situação, ele foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde ficou à disposição da autoridade policial para as providências legais.





