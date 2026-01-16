Mais de uma década de cuidados: conheça a história do Hospital da Criança

O Hospital da Criança de Brasília José de Alencar (HCB) foi inaugurado em 2011 para preencher uma lacuna para tratamento gratuito de pacientes pediátricos com câncer e doenças raras no Distrito Federal. Focado no atendimento de média e alta complexidade, o HCB representa mais de 50% dos leitos de atendimento a crianças e adolescentes até os 18 anos. Com a assistência da unidade, pais e mães ressignificam a dor e o luto.

Uma das que sentiram essa dor foi Ilda Peliz, que perdeu a filha com pouco mais de um ano em 1995 por conta de um tumor no cérebro. Enquanto buscava atendimento adequado para a condição da filha, reuniu experiência e inspirações para fundar o HCB, em 2011. "As opções de tratamento no DF eram escassas. Por isso, fui a São Paulo em busca de melhores tratamentos." Ilda conta que se surpreendeu com a qualidade do tratamento no estado paulista, mas recebeu uma orientação para buscar ajuda com médicos do Hospital de Base de Brasília.

Apesar do tratamento mais perto de casa, ela comenta que a infraestrutura da rede pública a assustou. "Fiquei com medo do risco de contrair outras doenças que pudessem piorar o quadro da minha filha."

Decepcionada com a falta de atendimento e condições dignas para pacientes infantis, Ilda foi convidada a se juntar à Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace), que presidiu durante 21 anos. A tentativa era oferecer tratamentos dignos e esperança para famílias que conviviam com diagnósticos graves.

Antes de fundar o Hospital da Criança, Ilda precisou contar com a ajuda de parceiros comerciais e da comunidade para angariar fundos para a construção do espaço. "Comecei a falar com pessoas, empresários e comércios para contar a realidade do tratamento do câncer no DF, naquela época", explicou. "A captação de recursos foi muito difícil. Tentei com muita gente para conseguir os recursos", acrescentou.

Emocionada, ela comenta que a solidariedade e a compaixão da população foram responsáveis pela fundação da unidade hospitalar. "As pessoas conheceram a minha história e compraram o meu sonho. Elas acreditaram que aquilo era possível de ser realizado", lembrou.

Esperança

O Hospital da Criança representa uma esperança para famílias que se deparam com diagnósticos de saúde que exigiriam gastos se fosse em hospitais particulares. Francineia Cardoso, 41 anos, acompanha o filho, João Gabriel, 16, em consultas no HCB desde a fundação da unidade.

Lutando desde o nascimento contra a doença falciforme, mãe e filho agradecem a existência e o empenho da equipe no dia a dia. "Eu não teria condições de oferecer todos os tratamentos e exames que o meu filho precisa se fosse depender apenas da rede particular", afirmou Francineia. Para a mãe, o hospital foi a salvação. "Desde a primeira consulta até hoje, o João fez exames no corpo todo, faz troca de sangue e tudo que é necessário para melhorar o quadro dele", acrescentou.

João Gabriel afirma que a atenção que recebeu durante todo esse tempo foi fundamental para encarar o diagnóstico. "Tem sido uma jornada bem confortável. A estrutura do hospital é extremamente preparada para acolher os pacientes", disse. Após longos anos de tratamento, o transplante de médula óssea para João está perto de acontecer. O irmão dele se mostrou compatível, e a cirurgia deve ocorrer ainda neste mês.

Por depender do hospital para oferecer uma qualidade de vida para o filho, Francineia admitiu que o período em que o HCB estava sem receber recursos foi assustador. "Quando recebi essa notícia, fiquei desesperada. Pensei: 'Poxa, o hospital vai entrar em crise logo agora que conseguimos uma médula compatível?'", desabafou. Ela se referiu aos últimos três meses de 2025 em que a unidade de saúde não recebeu os repasses do GDF. No último dia 7, o governo realizou o pagamento de R$ 69 milhões após determinação da Justiça.

Manuely Lima, de apenas três anos, está internada por causa de um neuroblastoma entre a coluna e o rim. A pequena está no hospital há dois anos e três meses. Sua avó, Maria Lima, 53, conta que o tratamento humanizado consegue amenizar o peso da doença. "É um tratamento muito bom. A equipe é excelente e dá todo o apoio para o paciente e a família", disse.

A família de Maria mora em Anápolis (GO). Eles foram encaminhados ao hospital após uma consulta com uma pediatra em Goiânia. A avó ressalta que, apesar do quadro sempre assustador, o hospital oferece todos os recursos para o tratamento. "A gente se sente mais confiante. Os médicos, enfermeiros e toda a equipe são excelentes. Acaba que o hospital vira a nossa segunda casa."

Leandro Cardoso, 41, está acompanhando o filho, João Pedro, 8, desde o dia 5 de janeiro. Após um exame no hospital de Brazlândia, foi direcionado ao HCB para iniciar o tratamento de uma leucemia. Cardoso comenta que a agilidade é de grande importância para o filho. "É complicado para um leigo como eu entender toda essa situação, mas com o auxílio e a atenção da equipe, conseguimos combater a doença de uma forma melhor", comentou.

Seleção

A diretora-executiva e também diretora de Gestão de Pessoas do hospital, Vanderli Frare, explica que o processo seletivo para a escolha dos colaboradores é feito de maneira rigorosa. "Não podemos abrir as portas para qualquer profissional nem para parentes. É um processo muito delicado para selecionar apenas as pessoas que possam oferecer o melhor atendimento para nossos pacientes", explicou.

A pediatra Isis Guimarães disse que o tratamento especializado é melhor para os pacientes. "O tratamento para esse tipo de diagnóstico em um hospital geral, como o Base, é muito difícil. Deixar uma unidade específica para isso foi fundamental para o desenvolvimento do tratamento no DF", afirmou.

A médica avalia que a tríade entre a sociedade civil, governo e população foi fundamental para a realização do sonho de Ilda. "O empenho da sociedade trouxe a possibilidade da parceria com o Estado. O HCB nasce da necessidade da população e só foi possível concretizar isso com a união de médicos, população e órgãos", ressaltou.

Além dos tratamentos médicos, o HCB também possui espaços para que as crianças internadas possam, também, se divertir. João Pedro, ainda cansado pelos tratamentos, comenta que gosta muito de se divertir no hospital. "Eu brinco bastante aqui. É muito legal", contou. Mesmo tímido, ele se animou ao contar sobre o passeio com carrinhos elétricos que fez pelos corredores. "Eu gostei muito de dirigir. Passear pelo hospital foi muito legal."

















