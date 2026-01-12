Motociclista morre após colisão com caminhão nesta segunda (12/1)

Um motociclista morreu após colidir com um caminhão na manhã desta segunda-feira (12/1), no balão da marginal da Cidade do Automóvel, na Cidade Estrutural. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou duas viaturas para a ocorrência.

No local, o motociclista foi atendido pelos socorristas do CBMDF, que iniciaram os procedimentos de primeiros socorros para vítimas de trauma. No entanto, devido à gravidade da colisão, o motociclista não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local.

Durante o atendimento, a via precisou ser interditada. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pela preservação do local.