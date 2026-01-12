InícioCidades DF
Motociclista morre após colisão com caminhão nesta segunda (12/1)

A vítima teve o óbito constatado no local pelas equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF). Durante o atendimento, a via precisou ser interditada

Motociclista morre após colisão com caminhão na Cidade Estrutural - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Motociclista morre após colisão com caminhão na Cidade Estrutural - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um motociclista morreu após colidir com um caminhão na manhã desta segunda-feira (12/1), no balão da marginal da Cidade do Automóvel, na Cidade Estrutural. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou duas viaturas para a ocorrência.

No local, o motociclista foi atendido pelos socorristas do CBMDF, que iniciaram os procedimentos de primeiros socorros para vítimas de trauma. No entanto, devido à gravidade da colisão, o motociclista não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local. 

Durante o atendimento, a via precisou ser interditada. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pela preservação do local. 

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 12/01/2026 11:27
