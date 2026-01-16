Samambaia recebe papa-entulho para combater descarte irregular de lixo

O segundo papa-entulho de Samambaia, localizado na QS 427, AE, Lote 4, foi inaugurado nesta sexta-feira (16/1). A governadora em exercício, Celina Leão participou da entrega do novo depósito público, construído para o recebimento de móveis velhos, restos de poda, materiais recicláveis e óleo de cozinha usado. A nova unidade tem área de mil metros quadrados e recebeu investimento de R$ 461.034,06.

Com a inauguração, o Distrito Federal passa a contar com 26 unidades do depósito em funcionamento, distribuídos em regiões como Riacho Fundo II, Plano Piloto, Águas Claras, Granja do Torto, Paranoá, Santa Maria, Recanto das Emas, Taguatinga, Planaltina, São Sebastião, Brazlândia, Guará, Gama, Ceilândia, Sobradinho e Sobradinho II, além de Samambaia.

Durante a cerimônia, Celina Leão exaltou os trabalhadores do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) presentes e destacou medidas para fortalecer o combate ao descarte irregular. “Há um planejamento humanitário e coordenado dessas ações: retirar as carroças, implementar os tuc-tucs, inaugurar papa-entulhos e decretar guerra ao descarte irregular de lixo", disse.

"Vamos apertar bastante as multas. Estamos deixando muito claro para a população que isso é uma questão de consciência coletiva. O descarte irregular traz doenças, dengue e polui o meio ambiente. O governo faz a parte dele, mas a sociedade precisa colaborar", declarou a chefe em exercício do Buriti. Hoje, o DF gasta cerca de R$ 6 milhões por mês para recolher lixo descartado irregularmente, um custo que, segundo Celina, "poderia ser evitado se o descarte fosse feito nos locais adequados”.

Além da nova entrega, outros dois papa-entulhos estão em fase final de obras no Núcleo Bandeirante e no Riacho Fundo. Ao todo, o SLU vai entregar 19 unidades, que ampliarão a rede para 43 papa-entulhos no DF. O investimento total nas obras ultrapassa os R$ 9,2 milhões.

Segundo dados do SLU, em 2025, os 24 papa-entulhos em funcionamento receberam mais de 49 mil toneladas de resíduos, sendo 6,83 mil toneladas de podas, 38,62 mil de resíduos da construção civil e 4,04 mil de volumosos, como móveis velhos.

O secretário do Meio Ambiente, Gutemberg Gomes, ressaltou a necessidade de a população colaborar. “É fundamental que a sociedade entenda que, para além de todos os benefícios do descarte regular, a separação adequada do lixo residencial é fundamental para um trabalho com mais eficiência, ajudando a dar escala coletiva e automaticamente colocando renda no bolso dos trabalhadores de recicláveis”, observou.

O mais novo Ponto de Entrega Voluntária (PEV) vai funcionar das 8h às 19h e a população poderá levar até um metro cúbico por dia de material, que será recolhido em contêineres e levado para a unidade central da Estrutural.

O diretor-presidente do SLU, Luiz Felipe Cardoso, declarou a importância dos papa-entulhos para a política ambiental da cidade. “Samambaia é uma área extensa com uma população grande e, efetivamente, precisamos ter mais equipamentos como esse para evitar a quantidade de descarte regular que recolhemos diariamente aqui nessa cidade”, comentou.