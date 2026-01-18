Evento une ciência, educação ambiental e plantio de mudas em Goiás

Em meio aos desafios de preservação do Cerrado, uma iniciativa de educação ambiental vai reunir pesquisadores, voluntários e defensores do meio ambiente em uma vivência de campo na Reserva Cachoeirinha, em Santo Antônio do Descoberto (GO). A atividade, marcada para o dia 24 de janeiro, propõe uma imersão no bioma com reconhecimento de espécies nativas pela manhã e um mutirão de plantio no período da tarde.

A ação é promovida pela Associação Reserva Cachoeirinha, em parceria com a Patrulha Ecológica, e contará com a participação do biólogo Marcelo Kuhlmann, doutor em botânica pela Universidade de Brasília (UnB) e pesquisador com mais de 20 anos de experiência em estudos botânicos e ecológicos.

Durante a manhã, Kuhlmann conduzirá uma vivência de campo voltada ao reconhecimento de espécies nativas do Cerrado, com foco na importância ecológica das plantas, na relação com a fauna e nos processos naturais do bioma. À tarde, os participantes serão convidados a integrar um mutirão de plantio, contribuindo diretamente para a recuperação ambiental da área.

Autor de livros de referência sobre o Cerrado, como Frutos e sementes do Cerrado – espécies atrativas para a fauna (volumes I e II), Cerrado em cores e coautor da obra infantojuvenil Caliandra e o lobo-guará, Marcelo Kuhlmann também compartilha conteúdos educativos sobre o bioma em seu perfil no Instagram, que alcança milhares de seguidores.

A programação começa às 8h30, com encontro na porteira da reserva, localizada na BR-060, km 6. A vivência de campo ocorre das 9h às 12h. O almoço, oferecido pela Associação Reserva Cachoeirinha aos participantes que permanecerem para o mutirão, será servido das 12h às 14h e contará com cardápio vegetariano. O plantio de mudas acontece das 14h às 17h, seguido de um lanche coletivo, das 17h às 18h, para o qual os participantes são convidados a levar contribuições.

As vagas são limitadas a 20 pessoas, e a inscrição é feita mediante a doação de pelo menos um quilo de alimento não perecível. Interessados devem preencher formulário on-line e aguardar confirmação da organização. Em caso de grande procura, será formada uma lista de espera.

A organização orienta que os participantes levem água, protetor solar, usem calça comprida e calçados fechados adequados para caminhada, reforçando o compromisso com a segurança e o cuidado ambiental durante a atividade.

Serviço

Local: Reserva Cachoeirinha– BR 060, km 6 – Santo Antônio do Descoberto – GO

Data: 24/1/2026

- Encontro na porteira: 8h30

- Vivência de campo para reconhecimento de espécies nativas: 9h a 12h

- Almoço: 12h a 14h

- Mutirão de plantio: 14h a 17h

- Lanche coletivo: 17h a 18h (traga sua colaboração)

Taxa de inscrição: Doação de pelo menos 1 kg de alimento não perecível

Para inscrição, preencha o formulário no link https://forms.gle/Nr4mc967ecpiwYSe9.