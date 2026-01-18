InícioCidades DF
CRATERA

Cratera se abre na L2 Sul e provoca interdição total da via

A cratera de cerca de sete metros de profundidade mobilizou equipes dos bombeiros, Defesa Civil e Caesb e provocou a interdição total da via

Cratera na L2 Sul mobiliza bombeiros e Polícia Militar - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Cratera na L2 Sul mobiliza bombeiros e Polícia Militar - (crédito: CBMDF/Divulgação)

O asfalto da L2 Sul, na altura da quadra 414, cedeu na tarde deste sábado (17/1), abrindo uma cratera com risco iminente de acidentes e levando à interdição total da via. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), da Polícia Militar (PMDF) e de órgãos de infraestrutura do Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A equipe da CBMDF foi solicitada em apoio à PMDF após o asfalto ceder repentinamente, abrindo um buraco de grandes proporções na pista. No interior da cratera, com cerca de sete metros de profundidade, os bombeiros observaram forte fluxo de água e odor característico de esgoto, o que indica possível rompimento ou comprometimento da rede subterrânea.

Diante da gravidade da situação, a Defesa Civil foi acionada para realizar a avaliação estrutural da via. A CAESB também foi chamada para providenciar o fechamento e o reparo da manilha danificada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Por segurança, a rodovia permaneceu totalmente interditada durante todo o atendimento. Após a conclusão dos procedimentos do Corpo de Bombeiros, a PMDF ficou responsável pela guarda e pela sinalização do local.

 

  • Cratera na L2 Sul mobiliza bombeiros e Polícia Militar
    Cratera na L2 Sul mobiliza bombeiros e Polícia Militar CBMDF/Divulgação
  • Polícia Militar interdita L2 Sul após cratera no asfalto
    Polícia Militar interdita L2 Sul após cratera no asfalto CBMDF/Divulgação
  • Equipes trabalham em cratera que abriu na L2 Sul
    Equipes trabalham em cratera que abriu na L2 Sul CBMDF/Divulgação

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 18/01/2026 11:32
SIGA
x