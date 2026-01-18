Cratera se abre na L2 Sul e provoca interdição total da via

O asfalto da L2 Sul, na altura da quadra 414, cedeu na tarde deste sábado (17/1), abrindo uma cratera com risco iminente de acidentes e levando à interdição total da via. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), da Polícia Militar (PMDF) e de órgãos de infraestrutura do Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A equipe da CBMDF foi solicitada em apoio à PMDF após o asfalto ceder repentinamente, abrindo um buraco de grandes proporções na pista. No interior da cratera, com cerca de sete metros de profundidade, os bombeiros observaram forte fluxo de água e odor característico de esgoto, o que indica possível rompimento ou comprometimento da rede subterrânea.

Diante da gravidade da situação, a Defesa Civil foi acionada para realizar a avaliação estrutural da via. A CAESB também foi chamada para providenciar o fechamento e o reparo da manilha danificada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Por segurança, a rodovia permaneceu totalmente interditada durante todo o atendimento. Após a conclusão dos procedimentos do Corpo de Bombeiros, a PMDF ficou responsável pela guarda e pela sinalização do local.







