Obituário: 42 funerais no DF neste sábado; veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 18 de janeiro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (18/1):

Campo da Esperança

  • Tânia Maria Fernandes e Fernandes, 69 anos
  • Antônio Gonçalo de Souza Filho, 72 anos
  • Antônio Ozório Fonseca Ayres, 76 anos
  • Benedito Guilherme Ferreira Luz, 95 anos
  • Carlos Antônio Nascimento Santos, 73 anos
  • Dauria Carneiro Brandão, 92 anos
  • Davinci Martins, 70 anos
  • Divina Marta Tiago Rodrigues, 78 anos
  • Helton Conceição dos Santos Celestino, 57 anos
  • João Leite Cirqueira, 62 anos
  • Luiz Leandro dos Santos, 98 anos
  • Renilde Terezinha de Resende, 89 anos
  • Roberto Soares Pinto, 71 anos
  • Valdina Imbroisi Oliveira, 98 anos

Taguatinga

  • Dario Alves da Silva, 55 anos
  • José Nilton Vidal dos Santos, 47 anos
  • Josefa do Nascimento, 70 anos
  • Madalena da Silva Paula, 89 anos
  • Maria Ângela Valim, 74 anos
  • Maria da Conceição de Lima, 92 anos
  • Paulo Roberto Pereira de Castro, 67 anos
  • Railde dos Anjos Souza, 67 anos
  • Valdivino Ferreira da Silva, 56 anos
  • William da Silva Ferreira, 26 anos
  • Zacarias Pedro de Sousa, 95 anos

Gama

  • José da Fonseca Filho, 94 anos
  • Paulo Afonso de Souza Fernandes, 76 anos

Planaltina

  • Doraci Alves Ribeiro, 75 anos
  • Edimir Souza, 65 anos
  • Luciano Benevides Lima, 49 anos

Brazlândia

  • Maria Cremilda de Oliveira, 75 anos

Sobradinho

  • Bruno Nogueira Castro, 39 anos
  • João Carvalho Cunha, 81 anos
  • Olindina Silva de Souza, 45 anos
  • Taneas Alves do Nascimento, 55 anos
  • Zilda Maria Pereira, 92 anos

Jardim Metropolitano

  • Cícero Martins de Melo, 67 anos
  • João Ozano Martins Araujo, 66 anos
  • Maximiano Machado de Oliveira, 69 anos
  • Maria do Carmo de Freitas Queiroz, 78 anos (cremação)
  • Marcos Silva de Oliveira, 67 anos (cremação)
  • Cleo dos Santos Rosa, 87 anos (cremação)

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
18/01/2026 18:21
