Obituário: 42 funerais no DF neste sábado; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (18/1):
Campo da Esperança
- Tânia Maria Fernandes e Fernandes, 69 anos
- Antônio Gonçalo de Souza Filho, 72 anos
- Antônio Ozório Fonseca Ayres, 76 anos
- Benedito Guilherme Ferreira Luz, 95 anos
- Carlos Antônio Nascimento Santos, 73 anos
- Dauria Carneiro Brandão, 92 anos
- Davinci Martins, 70 anos
- Divina Marta Tiago Rodrigues, 78 anos
- Helton Conceição dos Santos Celestino, 57 anos
- João Leite Cirqueira, 62 anos
- Luiz Leandro dos Santos, 98 anos
- Renilde Terezinha de Resende, 89 anos
- Roberto Soares Pinto, 71 anos
- Valdina Imbroisi Oliveira, 98 anos
Taguatinga
- Dario Alves da Silva, 55 anos
- José Nilton Vidal dos Santos, 47 anos
- Josefa do Nascimento, 70 anos
- Madalena da Silva Paula, 89 anos
- Maria Ângela Valim, 74 anos
- Maria da Conceição de Lima, 92 anos
- Paulo Roberto Pereira de Castro, 67 anos
- Railde dos Anjos Souza, 67 anos
- Valdivino Ferreira da Silva, 56 anos
- William da Silva Ferreira, 26 anos
- Zacarias Pedro de Sousa, 95 anos
Gama
- José da Fonseca Filho, 94 anos
- Paulo Afonso de Souza Fernandes, 76 anos
Planaltina
- Doraci Alves Ribeiro, 75 anos
- Edimir Souza, 65 anos
- Luciano Benevides Lima, 49 anos
Brazlândia
- Maria Cremilda de Oliveira, 75 anos
Sobradinho
- Bruno Nogueira Castro, 39 anos
- João Carvalho Cunha, 81 anos
- Olindina Silva de Souza, 45 anos
- Taneas Alves do Nascimento, 55 anos
- Zilda Maria Pereira, 92 anos
Jardim Metropolitano
- Cícero Martins de Melo, 67 anos
- João Ozano Martins Araujo, 66 anos
- Maximiano Machado de Oliveira, 69 anos
- Maria do Carmo de Freitas Queiroz, 78 anos (cremação)
- Marcos Silva de Oliveira, 67 anos (cremação)
- Cleo dos Santos Rosa, 87 anos (cremação)
postado em 18/01/2026 18:21