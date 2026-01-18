Obituário: 42 funerais no DF neste sábado; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (18/1):

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Campo da Esperança

Tânia Maria Fernandes e Fernandes, 69 anos

Antônio Gonçalo de Souza Filho, 72 anos

Antônio Ozório Fonseca Ayres, 76 anos

Benedito Guilherme Ferreira Luz, 95 anos

Carlos Antônio Nascimento Santos, 73 anos

Dauria Carneiro Brandão, 92 anos

Davinci Martins, 70 anos

Divina Marta Tiago Rodrigues, 78 anos

Helton Conceição dos Santos Celestino, 57 anos

João Leite Cirqueira, 62 anos

Luiz Leandro dos Santos, 98 anos

Renilde Terezinha de Resende, 89 anos

Roberto Soares Pinto, 71 anos

Valdina Imbroisi Oliveira, 98 anos

Taguatinga

Dario Alves da Silva, 55 anos

José Nilton Vidal dos Santos, 47 anos

Josefa do Nascimento, 70 anos

Madalena da Silva Paula, 89 anos

Maria Ângela Valim, 74 anos

Maria da Conceição de Lima, 92 anos

Paulo Roberto Pereira de Castro, 67 anos

Railde dos Anjos Souza, 67 anos

Valdivino Ferreira da Silva, 56 anos

William da Silva Ferreira, 26 anos

Zacarias Pedro de Sousa, 95 anos

Gama

José da Fonseca Filho, 94 anos

Paulo Afonso de Souza Fernandes, 76 anos

Planaltina

Doraci Alves Ribeiro, 75 anos

Edimir Souza, 65 anos

Luciano Benevides Lima, 49 anos

Brazlândia

Maria Cremilda de Oliveira, 75 anos

Sobradinho

Bruno Nogueira Castro, 39 anos

João Carvalho Cunha, 81 anos

Olindina Silva de Souza, 45 anos

Taneas Alves do Nascimento, 55 anos

Zilda Maria Pereira, 92 anos

Jardim Metropolitano