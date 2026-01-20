Acidentes e chuva deixam trânsito lento rumo ao Plano Piloto

Acidente na EPTG, na altura do acesso ao viaduto Israel Pinheiro, sentido Plano Piloto, deixou o transito lento na manhã desta terça-feira (20/1) - (crédito: Jéssica Andrade - CB/DA Press)

Trabalhadores e motoristas enfrentaram trânsito intenso e longos congestionamentos na manhã desta terça-feira (20/1), especialmente para quem seguia em direção ao Plano Piloto. A lentidão foi provocada pela chuva e por uma sequência de acidentes em vias estratégicas da capital, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Não há informações de vítimas fatais.

O maior impacto ocorreu na EPTG, principal via de acesso ao Plano Piloto. No trecho do acesso ao Viaduto Israel Pinheiro, uma colisão envolvendo duas motocicletas e um carro levou à interdição de duas faixas, agravando significativamente o congestionamento no sentido centro. De acordo com o CBMDF, três vítimas foram atendidas e transportadas ao hospital.

No Park Way, houve uma ocorrência de capotamento por volta das 6h45, na Quadra 5. O veículo envolvido era do tipo Fiorino/Estrada, pertencente a uma equipe de limpeza de piscina. Até o momento, não há informação oficial sobre vítimas e desdobramentos nesse atendimento.

O carro de uma empresa de limpeza capotou na manhã desta terça-feira (20/1), na altura da quadra 5 do Park Way (foto: Material cedido ao Correio)

Já no SIA, foi registrada uma colisão entre um carro e um caminhão, nas proximidades do viaduto da região. Segundo o CBMDF, houve apenas danos materiais, sem vítimas encaminhadas a unidades de saúde.

O trânsito também foi afetado pela chuva, que deixou as pistas molhadas e exigiu redução de velocidade, especialmente no horário de pico da manhã. A previsão indica possibilidade de continuidade das precipitações ao longo do dia, o que pode manter o fluxo carregado nas principais vias do Distrito Federal.

O Corpo de Bombeiros informou ainda que houve um acidente registrado no SAAN. O Correio aguarda mais informações.