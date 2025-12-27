Retrospectiva 2025: os momentos que marcaram Brasília

Ao longo do ano, a capital federal viveu momentos de celebração, avanços em políticas públicas, eventos culturais e tecnológicos, além de mobilizações sociais que levaram milhares de pessoas às ruas. Entre os destaques estão as conquistas simbólicas, como o lançamento do Prêmio JK, e desafios, como o aumento do endividamento e os acidentes no Lago Paranoá.

Confira, abaixo, alguns dos momentos marcantes:

Prêmio JK

Um dos marcos do ano foi o lançamento da primeira edição do Prêmio JK, iniciativa do Correio Braziliense para reconhecer personalidades que contribuem para o desenvolvimento da capital. Apresentado em dezembro, no auditório do Tribunal de Contas da União (TCU), o prêmio homenageIa Juscelino Kubitschek, fundador de Brasília e parte importante na história da cidade e do próprio jornal. A ideia nasceu como um gesto de valorização de quem ajuda a fazer Brasília avançar, mantendo vivo o espírito visionário de JK.

Aniversário de Brasília













































O sentimento de pertencimento também veio durante as comemorações dos 65 anos de Brasília, celebradOs com uma grande festa na Esplanada dos Ministérios. Com o tema O melhor tempo é agora, a programação organizada pelo Governo do Distrito Federal reuniu moradores e turistas em uma estrutura grandiosa, com shows gratuitos, atrações culturais e espaços voltados para todas as idades. Nomes consagrados da música nacional dividiram o palco com artistas locais, reforçando a identidade plural da cidade.

Reinauguração da Praça dos Estados









A reinauguração da Praça dos Estados, na Candangolândia, devolveu à população um dos espaços mais simbólicos da história candanga. Após passar por uma ampla revitalização, o local voltou a ser ponto de encontro, lazer e referência histórica.

Marotinha

Marotinha 2025 (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)



Um dos momentos mais marcantes do calendário brasiliense, a Marotinha, tradicional corrida infantil, reuniu cerca de 2 mil crianças na edição de 2025. Acontecido no Centro Íbero-Americano, o evento foi realizado no feriado de Dia das Crianças, em 12 de outubro, e contou com estrutura completa: água e picolé à vontade, área kids com brinquedos infláveis e atendimento médico.

Campus Party



































Brasília também se consolidou como palco de inovação e tecnologia ao receber, pela primeira vez, a edição nacional da Campus Party. Realizado no Estádio Mané Garrincha, o evento reuniu entusiastas da tecnologia, com debates sobre inteligência artificial, batalhas de robôs, arena de drones e hackathons voltados para soluções de impacto social, entre eles, desafios para o enfrentamento da violência contra a mulher no DF.

Marcha das Mulheres Negras











































A Marcha das Mulheres Negras entrou para a história da capital ao reunir cerca de 300 mil mulheres na Esplanada dos Ministérios. Mais do que um ato simbólico, a mobilização foi marcada pelo lançamento de um manifesto que reivindicou o reconhecimento da dívida histórica deixada pela escravidão e pela colonização no Brasil. Entre as propostas apresentadas, esteve a criação de um Fundo Nacional de Reparação, com foco na redução das desigualdades raciais e sociais.

Já o Acampamento Terra Livre, em sua 21ª edição, levou, durante vários dias, milhares de indígenas ao centro de Brasília, marchando em direção ao Congresso Nacional com corpos pintados de jenipapo e urucum, entoando cantos tradicionais e cobrando o cumprimento de direitos constitucionais. A presença indígena reforçou o papel da capital como espaço de diálogo — e também de tensão — entre os povos originários e o poder institucional.

Marcha das Mulheres Vivas

























































A Marcha Mulheres Vivas levou mulheres, homens e crianças, de diferentes idades e regiões às ruas do país, em protesto contra o feminicídio e todas as formas de violência de gênero. Com o lema “Basta de feminicídio. Queremos as mulheres vivas”, o movimento denunciou o aumento dos casos de violência e cobrou respostas mais efetivas do Estado. No DF, somente em 2025, foram registrados 26 casos de violência contra a mulher.

Brasília Design Week

























Na área cultural e criativa, a cidade sediou a 3ª edição da Brasília Design Week, que ocupou o Museu Nacional da República e outros espaços do DF com exposições, oficinas, rodas de conversa e feiras. O evento reforçou Brasília como um polo de criação e inovação no design brasileiro. Já a gastronomia ganhou destaque com mais uma edição do Festival Botecar Brasília, que movimentou bares e restaurantes da capital, valorizando receitas autorais e a identidade culinária local.

Maratona de Brasília

Aniversario de Brasilia. Maratona de Brasilia (foto: Luis Nova/CB/D.A Press)

Realizada consecutivamente pela terceira vez após 25 anos de hiato, a Maratona de Brasília reuniu 6 mil corredores nas ruas candangas durante o 65º aniversário da cidade. O evento, com largada e chegada na Esplanada dos Ministérios, contou com provas de diversas naturezas. Os atletas puderam participar de corridas de 3 km, 5 km, 10km, 21 km, e a tradicional disputa dos 42 km. Além disso, houve dois desafios: o Desafio JK, que consistiu na participação de duas meias-maratonas (21km+21km, em dias diferentes); e o Desafio BSB 65 anos (21km+42 km, também em dias diferentes).

Destaques

Nem todos os indicadores, porém, foram positivos. O aumento de 71% nos afogamentos no Lago Paranoá acendeu um alerta para a segurança aquática na capital, consolidando o local como o principal ponto de ocorrências do tipo no DF.

Outro desafio foi o crescimento do endividamento da população. Dados apontaram que cerca de 822 mil pessoas estavam endividadas no Distrito Federal, com aumento expressivo tanto no número de devedores quanto de inadimplentes em comparação com 2024. Especialistas alertaram para o impacto das despesas de fim de ano somadas aos custos de janeiro, como impostos, matrículas escolares e reajustes de serviços.

Por outro lado, medidas voltadas ao acesso e à qualidade de vida marcaram o ano. A ampliação do Programa Vai de Graça, que garantiu transporte público gratuito aos domingos e feriados, e o decreto que passou a assegurar entrada gratuita no Zoológico e no Jardim Botânico nessas datas, reforçaram políticas de inclusão e democratização dos espaços públicos.

Brasília também recebeu reconhecimento ao ser apontada como a cidade mais inteligente do Centro-Oeste, segundo o ranking Connected Smart Cities 2025, resultado de investimentos em transformação digital, governo eletrônico e dados abertos. Ainda que a posição nacional tenha sido mais modesta, o desempenho regional destacou a capital entre os 467 municípios da região.

O clima de celebração de fim de ano veio com o Nosso Natal 2025, que transformou a Esplanada dos Ministérios em um espaço de luz, música e convivência, além da reabertura do Autódromo Internacional de Brasília, após quase 12 anos fechado, devolvendo à cidade um dos seus espaços esportivos mais simbólicos.

A reabertura do Autódromo Internacional de Brasília, após quase 12 anos fechado, marcou uma nova fase para um dos espaços mais simbólicos da capital. A retomada do funcionamento coincidiu com etapas importantes do automobilismo nacional e reacendeu a expectativa de que o local volte a ocupar papel de destaque no cenário esportivo.

Neste mês de dezembro, também foi celebrado, na Casa de Chá, localizada na Praça dos Três Poderes, a instalação de uma estátua de Oscar Niemeyer, homenageando o arquiteto que ajudou a desenhar a identidade da capital.