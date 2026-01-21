Vizinhos relatam choque após mulher ser morta a facadas pelo filho no Guará

Maria Elenice de Queiroz, 61 anos, foi assassinada a facadas pelo filho Vinícius de Queiroz Nogueira Dourado, de 23 anos - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Moradores e comerciantes da região do Polo de Modas, do Guará II, ainda tentam assimilar o crime que chocou a comunidade nesta terça-feira (20/1). Maria Elenice de Queiroz, de 61 anos, foi assassinada a facadas dentro do apartamento onde morava, na QE 40, Rua 10. O autor do crime foi o próprio filho, Vinícius de Queiroz Nogueira Dourado, de 23 anos. Caso é investigado como feminicídio.

Conhecida por administrar um espaço de alimentação saudável na região, Maria Elenice era vista como uma pessoa querida e próxima dos vizinhos. O sentimento predominante entre quem convivia com a família é de incredulidade. “Uma pessoa excelente. Sempre que passava aqui em frente e brincava com a gente. Ele era um pouco mais quieto, mas nunca esperei que poderia fazer algo assim. Foi uma tragédia”, relatou o comerciante Paulo Afonso, 68, dono de um restaurante.

O vizinho contou que soube do ocorrido ao chegar para trabalhar. “Eu estava até fora de casa e ouvi na rádio que havia acontecido. Mas nunca imaginaria que teria acontecido aqui do lado do restaurante. Estou em choque com toda essa situação”, contou, visivelmente abalado.

Segundo Paulo, a família havia comentado que o jovem enfrentava problemas de saúde mental. “A mãe dele veio explicar para mim que ele tinha esquizofrenia e tomava remédio direto. Era um cara que só vivia estudando, estudando, estudando”, relatou, reforçando que jamais imaginou um desfecho tão violento.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Vinícius, estudante de economia da Universidade de Brasília (UnB), foi preso em flagrante dentro do apartamento. O tenente Ricardo informou que o jovem foi encontrado sentado no sofá, com feição tranquila. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Ainda segundo a PMDF, não houve discussão prévia. Relatos de moradores indicam que o agressor entrou no quarto e atacou a mãe. Uma tia dele, de 80 anos, também estava na residência no momento do crime.

Nas redes sociais, o espaço de alimentação administrado por Elenice publicou uma nota de falecimento após a confirmação da morte. “É difícil expressar em palavras a tristeza que estamos sentindo nesse momento tão adverso”, disse o comunicado.