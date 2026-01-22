Moto furtada há 12 anos é recuperada durante fiscalização em rodovia

Uma motocicleta furtada há cerca de 12 anos foi recuperada durante uma fiscalização de trânsito na DF-130, em Planaltina. O veículo, que possuía registro de furto desde 2014, foi encontrado após policiais identificarem uma irregularidade na placa durante um ponto de bloqueio na rodovia.

A ação foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Comando de Policiamento de Trânsito e Rodoviário (CPTRAN), com atuação da equipe do Tático Operacional Rodoviário (TOR), nesta quarta-feira (21/1), por volta das 18h. O trabalho fazia parte de uma operação de rotina voltada à fiscalização e à repressão de crimes nas rodovias do DF.

A recuperação ocorreu quando a equipe abordou a motocicleta e constatou que a placa estava sem o lacre de segurança, o que motivou uma verificação mais detalhada. Após consulta aos sistemas, os policiais confirmaram que o veículo possuía uma restrição criminal ativa há aproximadamente 12 anos, relacionada a um furto registrado ainda em 2014.

Questionado pelos policiais, o condutor informou que utilizava a motocicleta para fins de trabalho e alegou que o veículo pertencia a uma empresa. Diante da constatação do furto, o homem foi preso no local.

O indivíduo e a motocicleta recuperada foram encaminhados à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde o caso foi registrado e as providências legais, adotadas.