Novo prazo para retirada do Cartão Uniforme Escolar é estudado

O Governo do Distrito Federal (GDF) avalia a prorrogação do calendário para os pais e responsáveis retirarem o benefício do programa Cartão Uniforme Escolar que ficaram pendentes. Para assegurar que todas as famílias recebam o benefício, há uma previsão de retomada das entregas em 2 de fevereiro, por um período estimado de duas semanas. O novo cronograma será divulgado nos canais oficiais da Secretaria de Educação (SEDF). O Banco Regional de Brasília (BRB) concluiu na última quarta-feira (21/1), a entrega de 152.868 cartões aos estudantes da rede pública do DF.

A primeira fase de distribuição iniciou em 22 de dezembro e, apesar de ter alcançado a maior parte dos beneficiários, aproximadamente 28% do total de cartões permanece pendente de retirada. O programa, que foi instituído por lei em outubro de 2025, teve a primeira etapa executada em 22 pontos de distribuição definidos pela pasta da educação, com apoio da BRB Serviços.

O benefício, que garante crédito anual de R$ 282,99 por aluno para compra de uniformes em malharias credenciadas, promove igualdade de acesso, autonomia às famílias e estímulo direto à economia local. “Cada cartão entregue representa uma criança com uniforme completo, mais autoestima e mais permanência na escola. Ao mesmo tempo, representa renda e previsibilidade para costureiras, malharias e pequenos lojistas do DF. Como banco público, nosso compromisso é transformar eficiência operacional em valor social”, afirmou Nelson Antônio de Souza, presidente do BRB.

O crédito é concedido de maneira universal, sem critério de renda, e reúne em um único cartão o valor destinado a todos os estudantes sob responsabilidade de uma mesma família. As compras podem ser feitas em mais de 90 malharias credenciadas, em processo contínuo conduzido pela Sedes-DF. A logística de entrega segue modelo simplificado, com retirada presencial em postos espalhados pelo DF e consulta dos locais no portal GDF Social.

O novo modelo foi criado com o objetivo de substituir a antiga distribuição de uniformes, aumentar a autonomia das famílias, desburocratizar processos e fortalecer fornecedores locais. A iniciativa integra a rede de proteção social do DF e se soma a outros benefícios operados pelo BRB, como o Cartão Material Escolar e diversos programas de transferência de renda.