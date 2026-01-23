Inmet divulga aviso laranja para perigo chuva no DF nesta sexta (23/1)

Bom dia, Brasília! Domingo será de chuvas e tempo ameno - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Distrito Federal está sob aviso laranja de perigo potencial para chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica temperaturas máximas entre 24°C e 25°C, enquanto as mínimas ficaram em torno de 18°C. Segundo o órgão, as precipitações devem continuar durante todo o fim de semana.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o meteorologista do Inmet, Danilo Cabral, as chuvas serão bem distribuídas, constantes e homogêneas. "Em alguns pontos, podem ocorrer pancadas mais intensas, inclusive em curto intervalo de tempo”, explicou o especialista.

O fenômeno responsável pelo volume elevado de chuva é a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que segue atuando sobre o Centro-Oeste. O sistema se estende do oeste do país até o oceano Atlântico, canalizando umidade e provocando instabilidade atmosférica.

Segundo o Inmet, o padrão de chuva não deve ser apenas isolado, o que aumenta a atenção para possíveis transtornos, como alagamentos em áreas urbanas, enxurradas e dificuldades no trânsito.