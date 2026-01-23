Vídeo: gatos são resgatados de abandono em antiga costelaria da capital

Quatro gatos foram resgatados em situação de abandono em um imóvel que funcionava como uma antiga e conhecida costelaria, no Setor de Clubes Sul. Os animais estavam em uma estrutura improvisada dentro de um galpão desativado, sem acesso à água, alimentação e viviam em meio a fezes e urina. A denúncia inicial apontava que aproximadamente 20 felinos teriam sido deixados no local, mas não foram localizados

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A operação foi realizada nesta quinta-feira (22/1), pela Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/PCDF), após uma mulher que esteve no local constatar o abandono e procurar a delegacia para relatar o caso. Com base nas informações recebidas, equipes especializadas foram mobilizadas para investigar a denúncia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Quando as equipes chegaram ao endereço, parte dos animais não estava mais no imóvel. O ambiente estava aberto e havia sinais de limpeza recente, o que indica que alguns gatos podem ter sido retirados antes da ação de resgate.

Durante a investigação, os policiais confirmaram que o estabelecimento estava desativado e que os animais haviam sido deixados para trás pelo antigo responsável pelo imóvel. Os quatro gatos resgatados receberam atendimento médico-veterinário e, posteriormente, foram encaminhados a um abrigo particular que prestou apoio à ação.

Após o período de recuperação e acompanhamento veterinário, os felinos serão disponibilizados para adoção responsável. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do abandono e identificar os responsáveis pelo crime de maus-tratos contra animais, que pode resultar em pena de reclusão, multa e proibição da guarda, conforme a legislação vigente.









