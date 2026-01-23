Em dia de evento de MMA, Ibaneis recebe atletas

Nesta sexta-feira (23/1), a Legacy Fighting Alliance (LFA) 225 marca o retorno do MMA internacional a Brasília. Às 17h, o Ginásio Nilson Nelson contará com a disputa pelo título mundial interino do peso-mosca, com o atual campeão interino Marcos Degli contra Luis Aguiar, atual campeão regional, forte finalizador de Recife.

Para discutir o evento, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, recebeu, nesta manhã, atletas e representantes da organização no Palácio do Buriti, que estarão presentes no evento esta tarde: o atleta de MMA Rogério Minotouro e o vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão.

Na ocasião, também estava presente o secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, que destacou a importância da luta em Brasília. “Vemos a cada evento, uma adesão maior da população, da comunidade e isso realmente dá uma oportunidade aos atletas do Distrito Federal”, explicou.

O governador convida a população para prestigiar a disputa: “Primeiro evento do ano, nós temos um LFA hoje, no Nilson Nelson. Certamente será um grande evento para a população do Distrito Federal. Estejam lá, compareçam a partir das 17h e não percam. É um esporte que tem crescido muito no Brasil e no mundo e que tem atraído multidões”, afirmou.

O vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão, declarou estar empolgado para mais um evento. “Estamos na quarta edição e a aderência da população tem sido espetacular”, relatou.

O atleta Rogério Minotouro também reforçou a importância do evento e o papel do MMA na vida dos jovens brasilienses. “É importante. Vemos que nem todo o menino vai ser um profissional do esporte, mas o esporte vai agregar demais na vida dele. O esporte educa”, ressaltou.

