Homens são presos por exploração sexual de adolescente no DF

Casal é preso por homicídio e tortura de criança de 3 anos em Sobradinho II - (crédito: pacifico/CB/d.a press)

Dois homens, de 36 e 49 anos, foram presos nesta sexta-feira (23/1) por envolvimento em um esquema de exploração sexual de um adolescente, 13, que mantinha um anúncio on-line com ofertas de serviços sexuais. Os suspeitos presos possuem um extenso histórico criminal, que inclui ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha, como ameaça, perseguição e lesão corporal, além de registros por resistência e desobediência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A prisão ocorreu durante a atuação da Operação Conexão Local, conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A ação é um desdobramento de um inquérito policial instaurado em 2024, que teve como objetivo verificar se os investigados continuavam praticando crimes relacionados à pedofilia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a operação, equipes da Seção de Atendimento à Mulher (SAM), com apoio das demais seções da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), cumpriram quatro mandados de busca e apreensão. Nas investigações, foram recolhidos diversos aparelhos eletrônicos, como celulares, computadores, tablets, pendrives e HDs externos, além de objetos pessoais considerados relevantes para a investigação.

Segundo o delegado-chefe da 27ª DP, Alexandre Godinho, todo o material apreendido será submetido a exames periciais no Instituto de Criminalística. Os laudos técnicos serão encaminhados ao Poder Judiciário para dar continuidade ao processo. “O foco era confirmar se os autores ainda praticavam a pedofilia. O inquérito policial já foi totalmente concluído no âmbito da PCDF e remetido à Justiça do Distrito Federal”, explicou.

Os dois homens presos permanecem à disposição da Justiça, enquanto o caso segue em tramitação judicial. A Polícia Civil reforça que ações como essa fazem parte do enfrentamento contínuo à violência doméstica e à exploração sexual de crianças e adolescentes, crimes considerados de extrema gravidade e prioridade absoluta nas investigações.