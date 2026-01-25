CB.Debate: Correio promove debate por mais proteção às mulheres

Nesta terça-feira (27/1), o Correio irá promover o CB.Debate voltado ao combate à violência de gênero. Com o tema "Pela proteção das mulheres: um compromisso de todos", o evento irá contar com a presença de autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário, além de representantes da academia e da sociedade civil. Durante o encontro, o aumento de crimes cometidos contra mulher e a busca por soluções para pôr fim a essa contínua tragédia serão discutidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para enriquecer o debate, representantes de diversos setores da sociedade e do governo vão participar. Estão previstas as presenças das ministras do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Daniela Teixeira; da ministra-substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Vera Lúcia Santana Araújo; da senadora Leila do Vôlei; e da reitora da Universidade de Brasília (UnB), Rozana Reigota Naves. A ação de boas-vindas será conduzida pelo presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado.

O debate será dividido em dois painéis de temas distintos. O primeiro, "Discurso à ação: políticas públicas e responsabilidade institucional", irá discutir a atuação do Estado, os desafios na implementação de políticas públicas e o papel das instituições na proteção e no acolhimento das mulheres. Desse painel participam: Eutália Barbosa Rodrigues, secretária-executiva do Ministério das Mulheres; Janaína Penalva, professora de direito da UnB; e Fabriziane Zapata, juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

O segundo painel, focado no tema "O papel da sociedade no combate à violência contra a mulher", irá debater a mobilização social, mudança cultural e o engajamento coletivo na prevenção das agressões. Entre as debatedoras, estão Ana Addobbati, fundadora do instituto Livre de Assédio; e a pesquisadora da Fiocruz e membro da coordenação do Laboratório contra o Feminicídio do DF, Socorro Souza; além do psicólogo Victor Valadares.

O evento será a partir das 9h, no auditório do jornal, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), com recepção e credenciamento a partir das 8h30. A programação será transmitida ao vivo pelas redes sociais e pelo YouTube do Correio. Ao fim de cada painel, haverá espaço para perguntas do público, tanto presencialmente quanto pelas redes sociais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela plataforma Sympla.



