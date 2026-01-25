Amigos de jovem de 16 anos agredido em Vicente Pires se reúnem em oração

Amigos e familiares do adolescente se reuniram, nesse sábado (24/1), na Paróquia Nossa Senhora da Esperança, em Vicente Pires, para orar pela vida e recuperação de Rodrigo, o adolescente de 16 anos internado na UTI após ser agredido em uma briga em Vicente Pires. Cerca de 40 pessoas participaram do momento de fé, entre amigos e responsáveis dos amigos, que demonstraram comoção diante da gravidade do caso.

Além da celebração religiosa, o grupo se reuniu em frente ao hospital onde o jovem está internado e realizou uma roda de oração.

Durante o encontro na igreja, Ester Mares, professora de 50 anos e mãe de uma amiga do adolescente, tomou a palavra e destacou a dor vivida por ambas as famílias envolvidas. "Estamos diante de duas famílias machucadas: a do Rodrigo, que está com o filho ferido, e a do outro jovem, que está com o filho preso. São meninos bons, eu creio. Espero que Deus ajude ambos", afirmou.

Ela também fez um apelo aos jovens e aos pais. "É fundamental que nós, pais, estejamos próximos dos nossos filhos, orientando e cuidando. Não existe ninguém no mundo que ame mais vocês do que seus pais. Fiquei muito triste com o que aconteceu, mas ainda mais ao ver tantas pessoas filmando em vez de ajudar. Isso é uma falta enorme de compaixão".

Um amigo da escola que estava com o adolescente no momento da confusão relatou que correu para buscar ajuda de um adulto. "É muito triste ver ele nessa situação. Fiquei com ele o tempo todo depois da briga. Levamos ele para o hospital, e ele foi deitado no meu colo. Uma situação dessas abala todo mundo. Estou orando e quero ajudar no que for possível", contou.

Outro colega, responsável por organizar o momento de oração, afirmou que jamais imaginou que algo assim pudesse acontecer. "Ele é uma pessoa muito boa. Quando tudo aconteceu, eu tinha acabado de ir embora", lamentou.

O adolescente foi descrito pelos amigos como um jovem carinhoso, brincalhão e muito querido. Alegre, sociável e sempre cercado de amigos, gostava de jogar futebol e passar tempo com quem amava. Segundo pessoas próximas, nunca demonstrou comportamento agressivo e sempre tratou todos com respeito.

Liberdade provisória

O piloto de Fórmula Delta Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, foi colocado em liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 24.315, após audiência de custódia realizada nesse sábado (24/1). Ele havia sido preso em flagrante, acusado de agredir o adolescente de 16 anos.

Além da fiança, a Justiça determinou o cumprimento de medidas cautelares. Ele deverá comparecer a todos os atos do processo, não poderá se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 dias sem autorização judicial e está proibido de mudar de endereço sem comunicar a 1ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras.

Ao analisar se o flagrante deveria ser convertido em prisão preventiva, o juiz destacou que a prisão antes do julgamento é medida excepcional e só deve ser aplicada quando houver necessidade concreta e comprovada. No caso do piloto, o magistrado entendeu que, neste momento inicial do processo, a conduta do investigado não demonstra periculosidade elevada a ponto de justificar a prisão preventiva.

Festa de aniversário

O crime ocorreu nessa sexta-feira (23/1), em Vicente Pires, na saída de uma festa de aniversário entre amigos. O adolescente havia participado de uma comemoração surpresa organizada na casa de um colega. Ao final do encontro, enquanto aguardava um carro por aplicativo do lado de fora do condomínio, um veículo com alguns homens se aproximou.

O adolescente se dirigiu ao carro para cumprimentar um amigo que estava no interior do veículo. Nesse momento, segundo relatos, Pedro Arthur teria cuspido um chiclete em direção ao adolescente. A atitude desagradou e deu início a uma discussão. Vídeos gravados por pessoas que acompanhavam a cena mostram os dois trocando socos. Durante a briga, o adolescente bateu a cabeça com força contra a porta de um carro.

Após as agressões, o homem deixou o local. O adolescente, bastante ferido e sangrando, entrou no condomínio. A família do aniversariante prestou os primeiros socorros e o levou para casa, onde ele passou a vomitar sangue e apresentar sangramento pelo nariz. Em seguida, foi encaminhado ao hospital, ainda consciente. No trajeto, no entanto, demonstrou sinais de fraqueza e tontura. Ao chegar à unidade de saúde, sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Redes sociais

O delegado-chefe da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), Paulo Aguiar, alertou que as pessoas que filmaram a briga e não prestaram socorro podem responder criminalmente por omissão de socorro. Uma delas, inclusive, já foi indiciada. "Isso tem se tornado frequente. As pessoas estão mais preocupadas em ganhar curtidas e espalhar imagens nas redes sociais do que evitar uma situação ainda mais grave", comentou ao Correio.

O adolescente permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília, em Águas Claras. O estado de saúde é grave, e ele segue entubado.