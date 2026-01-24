Acidente com três veículos termina em morte no Lago Sul neste sábado (24/1)

Uma colisão entre veículos resultou na morte de uma pessoa na tarde deste sábado (24/1), no Lago Sul. O acidente ocorreu na SHIS QI 15, nas proximidades do Instituto Dom Orione, e envolveu um carro, uma motocicleta e uma caminhonete. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e atendeu a ocorrência às 14h07 com o empenho de três viaturas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Jovem agredido em Vicente Pires segue internado em UTI
- Ibaneis nega tratativas com Vorcaro sobre compra do Banco Master
Segundo os bombeiros, após a colisão entre o carro e a moto, o passageiro da motocicleta foi arremessado ao solo e, em seguida, atingido por uma caminhonete. Quando a equipe de socorro chegou ao local, a vítima já estava sem sinais vitais e apresentava lesões incompatíveis com a vida.
- Está chegando a hora! Regulamento do CB.Folia de 2026 é lançado
- A cachaça do DF como protagonista: "Buscamos valorizar o produto local"
O condutor da motocicleta foi transportado ao hospital, consciente e orientado, com luxação no ombro direito e escoriações pelo corpo. Os motoristas dos outros veículos não se feriram.
- A cachaça do DF como protagonista: "Buscamos valorizar o produto local"
- Veja o que técnica de enfermagem investigada disse ao advogado na prisão
A área do acidente ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para investigar o caso. As identidades das vítimas não foram divulgadas, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.
Saiba Mais
- Cidades DF Obituário: 44 funerais no DF nesta sexta-feira (23/1); veja lista
- Cidades DF Investigada por mortes em UTI desconfia que técnico quis matá-la em internação, diz advogado
- Cidades DF Mortes em UTI: técnica presa nega crime e descreve Marcos como "manipulador"
- Cidades DF Cachaça brasiliense ganha protagonismo e pode impulsionar a economia do DF
Garupa de motocicleta morreu no local após ser arremessada e atropelada; motociclista foi levado ao hospital