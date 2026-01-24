InícioCidades DF
Acidente com três veículos termina em morte no Lago Sul neste sábado (24/1)

Garupa de motocicleta morreu no local após ser arremessada e atropelada; motociclista foi levado ao hospital

Quando a equipe de socorro chegou ao local, a vítima já estava sem sinais vitais - (crédito: CBMDF)
Uma colisão entre veículos resultou na morte de uma pessoa na tarde deste sábado (24/1), no Lago Sul. O acidente ocorreu na SHIS QI 15, nas proximidades do Instituto Dom Orione, e envolveu um carro, uma motocicleta e uma caminhonete. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e atendeu a ocorrência  às 14h07 com o empenho de três viaturas.

Segundo os bombeiros, após a colisão entre o carro e a moto, o passageiro da motocicleta foi arremessado ao solo e, em seguida, atingido por uma caminhonete. Quando a equipe de socorro chegou ao local, a vítima já estava sem sinais vitais e apresentava lesões incompatíveis com a vida. 

O condutor da motocicleta foi transportado ao hospital, consciente e orientado, com luxação no ombro direito e escoriações pelo corpo. Os motoristas dos outros veículos não se feriram.

A área do acidente ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para investigar o caso. As identidades das vítimas não foram divulgadas, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 24/01/2026 17:30
