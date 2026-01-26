Temporal causa transtornos no domingo

O domingo foi marcado por fortes chuvas no Distrito Federal, provocando transtornos em diversas regiões administrativas. No Sudoeste e no Guará, o temporal causou queda de energia elétrica, com causas distintas, segundo a Neoenergia. Em Ceilândia e no SIA, vias inteiras ficaram alagadas.

No Sudoeste, a falta de energia ocorreu após a queda de uma árvore sobre a rede elétrica, o que interrompeu um dos circuitos que atende algumas quadras da região. "No Sudoeste, estamos com interrupção de um circuito devido a uma árvore que caiu sobre a rede. Nossas equipes já estão atuando no local", informou a concessionária. Já no Guará, a queda de energia foi provocada pelo impacto de um raio na rede elétrica durante o temporal, de acordo com a empresa.

As chuvas intensas também causaram alagamentos em diversas ruas de Ceilândia, onde houve registros de carros parcialmente e até totalmente submersos. A Feira dos Importados, no SIA, teve áreas inundadas, o que dificultou a circulação de feirantes e do público. O ParkShopping também registrou pontos de alagamento. Apesar dos transtornos, o Corpo de Bombeiros não registrou feridos em decorrência do temporal.

O Correio recebeu relatos de fortes enxurradas na Asa Norte e no Noroeste. O Lago Norte e o Park Way também enfrentaram transtornos causados pelo forte temporal, com alagamentos, enxurradas e dificuldades no trânsito.

Para esta semana, segundo o Instituto de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo segue típica do período chuvoso no DF com predomínio de muitas nuvens, pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas em vários momentos do dia. As temperaturas devem permanecer amenas para o padrão da região, enquanto a umidade do ar continua elevada, especialmente nas primeiras horas do dia.

Esta segunda (26/1), a mínima é de 19 °C e a máxima pode alcançar 28 °C, com tendência de ligeira elevação. A umidade mínima deve ficar em torno de 55%, ainda em níveis considerados confortáveis. O dia começa com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. À tarde, segue com nuvens e chuvas isoladas e à noite, começam as pancadas de chuva sob muitas nuvens.

Entre terça (27/1) e quarta-feira (28/1), o padrão se mantém, com céu nublado e registro de chuvas diárias. Na quarta, a previsão indica chuva ao longo do dia, com temperaturas entre 20 °C e 28 °C e umidade relativa variando de 40% a 90%. Na quinta-feira (29/1), as pancadas de chuva retornam com trovoadas, com mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. A previsão para sexta-feira ainda não foi divulgada pelo Inmet.