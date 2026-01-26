Temporal causa transtornos no domingo

InícioCidades DF
Algumas regiões ficaram sem energia, enquanto outras alagaram. Semana segue chuvosa, avisa o Inmet

O funcionamento da Feira dos Importados do SIA foi afetado - (crédito: Reprodução )

O domingo foi marcado por fortes chuvas no Distrito Federal, provocando transtornos em diversas regiões administrativas. No Sudoeste e no Guará, o temporal causou queda de energia elétrica, com causas distintas, segundo a Neoenergia. Em Ceilândia e no SIA, vias inteiras ficaram alagadas.

No Sudoeste, a falta de energia ocorreu após a queda de uma árvore sobre a rede elétrica, o que interrompeu um dos circuitos que atende algumas quadras da região. "No Sudoeste, estamos com interrupção de um circuito devido a uma árvore que caiu sobre a rede. Nossas equipes já estão atuando no local", informou a concessionária. Já no Guará, a queda de energia foi provocada pelo impacto de um raio na rede elétrica durante o temporal, de acordo com a empresa.

As chuvas intensas também causaram alagamentos em diversas ruas de Ceilândia, onde houve registros de carros parcialmente e até totalmente submersos. A Feira dos Importados, no SIA, teve áreas inundadas, o que dificultou a circulação de feirantes e do público. O ParkShopping também registrou pontos de alagamento. Apesar dos transtornos, o Corpo de Bombeiros não registrou feridos em decorrência do temporal.

O Correio recebeu relatos de fortes enxurradas na Asa Norte e no Noroeste. O Lago Norte e o Park Way também enfrentaram transtornos causados pelo forte temporal, com alagamentos, enxurradas e dificuldades no trânsito. 

Para esta semana, segundo o Instituto de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo segue típica do período chuvoso no DF com predomínio de muitas nuvens, pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas em vários momentos do dia. As temperaturas devem permanecer amenas para o padrão da região, enquanto a umidade do ar continua elevada, especialmente nas primeiras horas do dia.

Esta segunda (26/1), a mínima é de 19 °C e a máxima pode alcançar 28 °C, com tendência de ligeira elevação. A umidade mínima deve ficar em torno de 55%, ainda em níveis considerados confortáveis. O dia começa com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. À tarde, segue com nuvens e chuvas isoladas e à noite, começam as pancadas de chuva sob muitas nuvens.

Entre terça (27/1) e quarta-feira (28/1), o padrão se mantém, com céu nublado e registro de chuvas diárias. Na quarta, a previsão indica chuva ao longo do dia, com temperaturas entre 20 °C e 28 °C e umidade relativa variando de 40% a 90%. Na quinta-feira (29/1), as pancadas de chuva retornam com trovoadas, com mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. A previsão para sexta-feira ainda não foi divulgada pelo Inmet.

 

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 26/01/2026 05:00
