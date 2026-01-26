Caminhonete capota e deixa cinco feridos na BR-080

Um grave acidente de trânsito deixou cinco pessoas feridas, na BR-080, no sentido Taboquinha, a cerca de dois quilômetros após a divisa entre o Distrito Federal e Goiás. Uma caminhonete Chevrolet S10, de cor prata, capotou e parou lateralizada na via. Entre as vítimas está uma criança, de 12 anos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado neste domingo (25/1), às 20h09, e enviou três viaturas para o atendimento da ocorrência. No local, os socorristas encontraram cinco vítimas conscientes e orientadas, mas que apresentavam escoriações pelo corpo. Elas receberam os primeiros atendimentos e foram encaminhadas para unidades hospitalares da região. Até o momento, não há informações o sobre o estado de saúde das pessoas.

Durante o resgate e o atendimento às vítimas, uma das faixas da BR-080 precisou ser interditada, o que causou lentidão no trânsito. Após a conclusão dos trabalhos de socorro, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar de Goiás (PMGO).

As autoridades não divulgaram detalhes sobre a dinâmica do capotamento, e o caso deverá ser apurado. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.