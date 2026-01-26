InícioCidades DF
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso em flagrante enquadrado na Lei Maria da Penha

O autor se encontrava em frente à residência da vítima e tentava insistentemente falar com ela. Uma equipe da 6ªDP se deslocou ao local e prendeu o homem em flagrante

PCDF prende homem em flagrante na Lei Maria da Penha - (crédito: Divulgação)
Na noite do último sábado (24/1), um homem foi preso em flagrante na Lei Maria da Penha, por violência doméstica e familiar. O autor perseguia e ameaçava a ex-namorada, além de frequentar a residência da ex-sogra.

A vítima informou que o homem, ao não aceitar o fim do relacionamento, danificou o veículo do atual companheiro da mulher e ameaçou divulgar imagens íntimas da ex-namorada. 

Em denúncia, a mulher perseguida afirmou que o autor encontrava-se em frente à sua residência, insistindo em falar com ela.

Diante da situação, uma equipe da 6ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) se deslocou imediatamente ao local, onde o suspeito foi identificado e preso em flagrante delito. O celular dele foi apreendido para fins de investigação.

* Estagiária sob supervisão de Márcia Machado

 

postado em 26/01/2026 16:12 / atualizado em 26/01/2026 17:00
