Homem é preso em flagrante enquadrado na Lei Maria da Penha

PCDF prende homem em flagrante na Lei Maria da Penha - (crédito: Divulgação)

Na noite do último sábado (24/1), um homem foi preso em flagrante na Lei Maria da Penha, por violência doméstica e familiar. O autor perseguia e ameaçava a ex-namorada, além de frequentar a residência da ex-sogra.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A vítima informou que o homem, ao não aceitar o fim do relacionamento, danificou o veículo do atual companheiro da mulher e ameaçou divulgar imagens íntimas da ex-namorada.

Em denúncia, a mulher perseguida afirmou que o autor encontrava-se em frente à sua residência, insistindo em falar com ela.

Diante da situação, uma equipe da 6ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) se deslocou imediatamente ao local, onde o suspeito foi identificado e preso em flagrante delito. O celular dele foi apreendido para fins de investigação.

Acompanhe as principais notícias do dia:

* Estagiária sob supervisão de Márcia Machado