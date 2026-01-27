Polícia prende grileiro em área do Cerrado

Nessa segunda-feira (26), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem de 42 anos acusado de ocupação ilegal em área do Cerrado. Os policiais também verificaram o piqueteamento da área e a construção de barracões de lona, que são compatíveis com parcelamento irregular de solo público, atingindo uma área estimada em aproximadamente 10 hectares.

Durante a ocorrência, foram apreendidos alguns metros de arame farpado e uma enxada, possivelmente utilizados na prática criminosa. O suspeito foi conduzido à 30ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrado o flagrante pelos crimes de esbulho possessório (quando há invasão de um imóvel visando tomar a posse de forma ilegítima fazendo-se uso de violência ou grave ameaça) e crime contra a flora, ele não possui passagens anteriores pela polícia.

Antes disso, ao se aproximarem do local, os policiais encontraram dois indivíduos que empreenderam fuga em meio à vegetação, mas apenas um deles foi alcançado e detido. No local onde os suspeitos se evadiram, foi constatada supressão recente de vegetação nativa, com o abatimento de diversos exemplares de barbatimão, sucupira, embaúba, pequizeiros, entre outras espécies raras do Cerrado.

Essa não é primeira vez que ocorre um ato ilegal na área, a equipe do Grupamento de Operações no Cerrado, do Batalhão de Policiamento Rural, realizava patrulhamento na região do Café Sem Troco, área onde, na última quinta-feira (22), a mesma equipe flagrou a supressão de vegetação nativa e indícios de parcelamento irregular do solo.