BBB 26: enquete aponta maior rejeição da temporada para rival de Ana Paula

Brigido, Leandro e Matheus enfrentam a votação do público e concorrem à permanência no segundo Paredão do “BBB 26”.

De acordo com um levantamento divulgado pelo portal Votalhada , um dos rivais diretos de Ana Paula desponta como o nome mais cotado para deixar a disputa.

Na parcial publicada na noite desta terça-feira (26), Matheus aparece na dianteira da rejeição, reunindo 68% das intenções de voto, a maior porcentagem da temporada até então.

Leandro surge em segundo lugar, com 20%, enquanto Brigido apresenta o menor índice, somando 11%.

O recorte específico do X (antigo Twitter) indica um cenário ainda mais complicado para Matheus. Na rede social, ele concentra aproximadamente 80% dos votos, contra 14% de Leandro e 5% de Brigido.

O anúncio oficial de quem será eliminado do reality show será anunciada nesta terça-feira (27).