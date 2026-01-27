BBB 26: enquete aponta maior rejeição da temporada para rival de Ana Paula

Brigido, Leandro e Matheus enfrentam a votação do público e concorrem à permanência no segundo Paredão do “BBB 26”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
De acordo com um levantamento divulgado pelo portal Votalhada , um dos rivais diretos de Ana Paula desponta como o nome mais cotado para deixar a disputa.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Na parcial publicada na noite desta terça-feira (26), Matheus aparece na dianteira da rejeição, reunindo 68% das intenções de voto, a maior porcentagem da temporada até então.
Leandro surge em segundo lugar, com 20%, enquanto Brigido apresenta o menor índice, somando 11%.
O recorte específico do X (antigo Twitter) indica um cenário ainda mais complicado para Matheus. Na rede social, ele concentra aproximadamente 80% dos votos, contra 14% de Leandro e 5% de Brigido.
O anúncio oficial de quem será eliminado do reality show será anunciada nesta terça-feira (27).
Saiba Mais
- Mariana Morais BBB 26: Ana Paula debocha na cara de Sarah e aponta falsidade na sister
- Mariana Morais Ana Castela se joga de jet ski e é esculachada por Luana Piovani
- Mariana Morais BBB 26: Sister arma barraco com Juliano Floss e sobra até para Xuxa
- Mariana Morais Zé Felipe fica perplexo com atitude preocupante e precoce da filha
- Mariana Morais Namorado de Fátima Bernades é hospitalizado e diagnóstico de doença vem à tona
- Mariana Morais Virginia não convence com samba no pé e é detonada em ensaio da Grande Rio