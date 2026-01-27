Marina Silva: "Governo destina R$ 200 bilhões às políticas para as mulheres"

Durante o CB.Debate realizado nesta terça-feira (27/1), a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou a necessidade do combate à violência contra a mulher em várias frentes. Na ocasião, ela afirmou que o governo federal tem investido, anualmente, R$ 200 bilhões em políticas voltadas às mulheres. Destes, R$ 2 bilhões são voltados ao enfrentamento do feminicídio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“A violência contra a mulher é múltipla, é física, psíquica, econômica, etc. Por isso, as formas de combate também precisam ser múltiplas”, enfatizou Marina. “E o combate só será possível se for um compromisso da sociedade no seu todo e em várias frentes”, acrescentou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A ministra afirmou também que é preciso uma combinação de políticas públicas com políticas que mudam mentalidade. “Uma abordagem transversal é importante dentro dos diferentes setores. Isso, claro, para os governos e também para as empresas”, frisou.

Leia também: Vídeo: Mulher é encontrada morta na Estrutural; polícia busca autor

O cenário da violência de gênero no Distrito Federal exige atenção urgente: em 2025, a capital registrou 11,3 mil casos de violência doméstica, uma média alarmante de 30 ocorrências por dia. O aumento de 9,4% em relação ao ano anterior, somado aos recentes casos que vitimaram uma adolescente e uma mulher idosa, reforça a necessidade de políticas públicas mais robustas e de uma rede de apoio que funcione preventivamente.

Leia também: 26ª vítima da covardia: o que se sabe sobre feminicídio de militar no quartel

Para enfrentar essa realidade, o evento organizado pelo Correio Braziliense reúne grandes nomes como as ministras Marina Silva e Luciana Santos, além de magistradas e especialistas. O primeiro painel focará na responsabilidade institucional do Estado, enquanto o segundo debaterá a mobilização social e a mudança cultural necessárias para erradicar a violência contra a mulher.

Onde pedir ajuda:

» Ligue 190: Polícia Militar (PMDF)

» Ligue 197: Polícia Civil (PCDF)

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres). Por esse canal, também podem ser feitas denúncias de forma anônima, 24 horas por dia, todos os dias.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam):

» Deam 1: EQS 204/205, Asa Sul (atende todo o DF, exceto Ceilândia)

» Deam 2: St. M QNM 2, Ceilândia (atende Ceilândia)

» Ouvidoria das Mulheres (Conselho Nacional do Ministério Público): para encaminhamento de denúncias diretamente ao Ministério Público.

WhatsApp: (61) 9366-9229

Telefones: (61) 3315-9467 / 3315-9468

» Ouvidoria Nacional da Mulher (Conselho Nacional de Justiça): para questões e denúncias sobre o andamento de processos judiciais.

Telefone: (61) 2326-4615

Assisto ao vivo o CB.Debate: