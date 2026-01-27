Justiça determina prisão de homem acusado de matar a própria mãe

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) obteve a prisão preventiva de um homem denunciado por feminicídio - (crédito: Reprodução)

A Justiça determinou, nessa segunda-feira (26), a prisão preventiva de um homem acusado de matar a própria mãe, após jogar o carro fora da pista em alta velocidade. A intenção era tirar a própria vida, mas acabou matando a mãe, que estava como passageira. O caso ocorreu em outubro do ano passado.

Mesmo sem habilitação para dirigir, o homem ingeriu bebida alcoólica e decidiu conduzir o veículo, no Gama. Com a intenção de tirar a própria vida e assumindo o risco de matar ao trafegar acima da velocidade permitida, segundo entendimento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Segundo a denúncia do MPDFT, o crime foi praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino em contexto de violência doméstica e familiar, que também imputou ao acusado uma causa de aumento de pena, pois a vítima era maior de 60 anos de idade. Além disso, a conduta resultou em perigo comum, já que poderia ter atingido pessoas que passavam pela via no momento do acidente. O acusado, que foi preso após a determinação, responde também a outras ações penais, incluindo violência doméstica.