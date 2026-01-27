"Enquanto debatemos, mulheres continuam morrendo", diz senadora Leila Barros

Enquanto o Brasil registra avanços na proteção do patrimônio, a vida das mulheres segue ameaçada pela violência cotidiana. O alerta foi feito pela senadora Leila do Vôlei (PDT-DF) durante o evento Pela proteção das mulheres: um compromisso de todos, promovido pelo CB Debate. Em um discurso contundente, a parlamentar afirmou que o país ainda não aprendeu a proteger mulheres e lembrou que, apenas em 2025, 26 mulheres foram assassinadas no Distrito Federal, enquanto quase 1.500 perderam a vida em todo o Brasil.

Leila destacou que muitas dessas mortes acontecem enquanto o debate público avança sem conseguir impedir novos casos. “As que morreram ontem enquanto a gente dormia. As que vão morrer hoje enquanto a gente debate”, disse, ao defender que o enfrentamento à violência de gênero não pode ser tratado como um tema protocolar. Segundo a senadora, essas mulheres não verão as notícias do dia seguinte nem saberão que houve mobilização em defesa de suas vidas, o que reforça, para ela, o caráter urgente do problema.

Ao comparar dados de segurança pública, a senadora apontou uma contradição estrutural no país. Estados que apresentam queda expressiva nos crimes patrimoniais seguem registrando alta nos índices de feminicídio, estupro e assédio sexual. No Distrito Federal, apesar da menor taxa de crimes patrimoniais da década, os estupros cresceram 43% nos últimos dez anos, o assédio sexual 237% e a importunação sexual 1.500%. “O carro está protegido, a carga está protegida, o banco está protegido. Mas e a vida das mulheres?”, questionou.

Durante o painel, Leila chamou atenção para a subnotificação dos casos de violência ao pedir que mulheres da plateia levantassem a mão caso já tivessem sofrido algum tipo de agressão ou assédio — e, depois, aquelas que nunca denunciaram. Segundo ela, dos 87 mil estupros registrados no Brasil em 2024, apenas 8% representam o total real, já que a maioria das vítimas permanece em silêncio por medo, vergonha ou descrédito. “É isso que não aparece nas estatísticas”, afirmou.

O cenário da violência de gênero no Distrito Federal exige atenção urgente: em 2025, a capital registrou 11,3 mil casos de violência doméstica, uma média alarmante de 30 ocorrências por dia. O aumento de 9,4% em relação ao ano anterior, somado aos recentes casos que vitimaram uma adolescente e uma mulher idosa, reforça a necessidade de políticas públicas mais robustas e de uma rede de apoio que funcione preventivamente.

Para enfrentar essa realidade, o evento organizado pelo Correio Braziliense reúne grandes nomes como as ministras Marina Silva e Luciana Santos, além de magistradas e especialistas. O primeiro painel focará na responsabilidade institucional do Estado, enquanto o segundo debaterá a mobilização social e a mudança cultural necessárias para erradicar a violência contra a mulher.

