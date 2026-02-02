Sala de alta performance na Enap ganha o nome da servidora Roseli Faria

Conforme destacou a escola, a sala é a mais moderna das quatro postas à disposição - (crédito: José Lourenço/Divulgação.)

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) inaugurou, na quarta-feira (29/1), uma nova sala de alta performance. O espaço será nomeado como Sala Roseli Faria, em homenagem à servidora pública que morreu em setembro de 2025, em decorrrência de um câncer.



Conforme destacou a escola, a sala é a mais moderna das quatro postas à disposição. O anúncio da novidade foi feito durante a cerimônia de abertura do curso de formação da nova turma de Analistas de Planejamento e Orçamento (APO). Esta era, inclusive, justamente a carreira de Roseli.

A inauguração ainda contou com uma homenagem à servidora e professora da Enap. Até os últimos meses de vida, ela se manteve dedicada à formação de servidoras e servidores, "com o compromisso público que marcou sua trajetória".

"Roseli Faria ministrou aulas, contribuiu com pesquisas e colaborou de diversas formas com a Enap, lugar que escolheu para dedicar os últimos meses de sua carreira, contribuindo com a formação inicial de servidoras e servidores de carreiras estratégicas para a administração pública brasileira", destacou a escola. A instituição também ressalta que batizou a nova sala para "preservar a memória" da professora.

"A sala vai ser nomeada em homenagem à Roseli Faria, uma mulher negra que entregou alta performance para a administração pública, para a sociedade, ajudando a construir um serviço público muito mais inclusivo", afirmou a presidente da Enap, Betânia Lemos.

“Aqui na Enap, ela teve uma contribuição enorme e escolheu, ano passado, passar os últimos meses da vida dela aqui, contribuindo com o curso de formação da primeira chamada. Então, isso nos honra muito e mostra quem era essa pessoa”, completou.