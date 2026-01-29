InícioCidades DF
CB. DEBATE

Pausas de 2 minutos protegem a saúde mental, garante psicóloga

Durante debate sobre saúde mental, a psicóloga Carla Fragomeni, da Vipassana, destacou que o cérebro não foi preparado para o excesso de estímulos e defendeu práticas simples de atenção plena

Durante o CB Debate sobre saúde mental, Carla Fragomeni, psicóloga e instrutora de mindfulness, falou sobre a importância das pausas - (crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)
Durante o CB Debate sobre saúde mental, Carla Fragomeni, psicóloga e instrutora de mindfulness, falou sobre a importância das pausas - (crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

Em meio ao aumento dos casos de ansiedade, depressão e burnout, fazer pequenas pausas ao longo do dia pode ser uma das estratégias mais simples e eficazes de cuidado com a saúde mental. O alerta é da psicóloga e instrutora de mindfulness da Sociedade Vipassana de Meditação, Carla Fragomeni, que defende a prática de momentos breves de autoconsciência como forma de reduzir os impactos da sobrecarga mental da vida moderna.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Durante o CB.Debate Janeiro Branco: Diálogos sobre a saúde mental no Brasil, a especialista destacou que o cérebro humano não foi biologicamente preparado para lidar com o volume de estímulos e demandas do mundo contemporâneo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo ela, esse cenário ajuda a explicar o crescimento de quadros como ansiedade, depressão e burnout — condição que já figura entre as principais causas de afastamento do trabalho. Carla também chamou atenção para os efeitos das redes sociais sobre a autoestima. “Comparar o palco do outro com os nossos bastidores gera sentimentos de inferioridade, não pertencimento e isolamento”, afirmou.

Ainda assim, ela pondera que não é possível retroceder diante das transformações tecnológicas. “O mundo não vai andar para trás. Precisamos aprender a nos educar para viver na realidade atual, inclusive no uso das telas e das redes sociais”, destacou.

Como estratégia de enfrentamento, a psicóloga defende a adoção de práticas de atenção plena, ou mindfulness, já amplamente estudadas pela neurociência. Mas reforça que não é preciso, necessariamente, iniciar uma prática formal de meditação para começar a sentir benefícios.

“A principal orientação é criar pequenas pausas conscientes ao longo do dia. Parar por um ou dois minutos, fechar os olhos, perceber a respiração, sentir os pés no chão e observar como o corpo está. Muitas vezes estamos irritados, tensos ou cansados e nem percebemos, porque estamos em sobrecarga mental”, explicou.

Segundo Carla, a desconexão com o próprio corpo faz com que necessidades básicas passem despercebidas. “A pessoa pode passar o dia inteiro sentada, com dor, com fome ou sem beber água, e não se dar conta. Só essa autoconsciência já tem um efeito impressionante no bem-estar.”

Ela reforça que esses cuidados são essenciais diante do avanço do burnout e de outros quadros de sofrimento psíquico. “Nada é mais incapacitante do que um problema grave de saúde mental. Por isso, a mensagem é simples e acessível: fazer pausas e se perceber ao longo do dia é um passo fundamental de autocuidado.

CB.Debate

Em alusão ao mês dedicado à conscientização sobre a importância da saúde mental, o Correio promove, nesta quinta-feira (29/1), o CB.Debate Janeiro Branco: diálogos sobre a saúde mental no Brasil. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do Youtube e, ao final de cada painel, o público on-line e presencial poderá fazer perguntas aos painelistas. 

Além dos fatores de adoecimento mental e desafios na assistência, será discutida ainda a construção de espaços de escuta e cuidado. Entre os painelistas, autoridades, médicos e especialistas compõem o debate.
No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), entre 2024 e 2025, houve um aumento de 143% na quantidade de pessoas afastadas do trabalho por transtornos mentais, um cenário que pede atenção e responsabilidade por parte do governo e sociedade.

Assista o debate ao vivo:

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 29/01/2026 12:11
SIGA
x