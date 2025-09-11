Morre Roseli Faria, servidora pública e militante do PSOL, aos 54 anos

Roseli foi candidata a deputada federal em 2022 pelo PSOL-DF. Em nota, o partido destacou a trajetória e relevância da professora - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

A professora e analista de planejamento e orçamento Roseli Faria morreu nesta quinta-feira (11/9), aos 54 anos, em decorrência de um câncer. O velório está marcado para ocorrer das 15h às 17h, no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília.

Roseli foi candidata a deputada federal em 2022 pelo PSOL-DF. Em nota, o partido destacou a trajetória e relevância da professora: “Como mulher negra, abriu caminhos e seguirá inspirando outras mulheres a ocupar espaços de liderança. Roseli foi imensa em tudo o que fez, deixando uma trajetória de coragem, conquistas, amizades e respeito que permanecerá como legado.”

No serviço público, Roseli atuou em diferentes pastas, com passagens pelos ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão; Desenvolvimento Social e Cidadania; Justiça e Segurança Pública; e Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

Ela também trabalhou na Escola Nacional de Administração Pública (Enap), onde foi professora no Programa de Formação Inicial, voltado para servidores das carreiras estratégicas aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). A escola lamentou o ocorrido.

A presidenta da instituição, Betânia Lemos, relembrou a amizade com Roseli: “Tive a honra de conviver com ela. Aprendi muito, principalmente sobre como enfrentar as vicissitudes da vida com coragem e determinação.”

A Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (Anesp), da qual Roseli foi presidenta entre 2019 e 2020, também lamentou a perda. A entidade destacou sua atuação no enfrentamento à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32, da reforma administrativa, entre 2020 e 2021, e classificou sua partida como “devastadora”.