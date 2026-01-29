Polícia Federal intercepta "delivery de milhões" a caminho do DF

A Polícia Federal (PF) apreendeu, nesta quinta-feira (29/1), cerca de R$ 1,7 milhão em espécie, que eram transportados em direção a Brasília. O montante, não declarado, foi interceptado durante uma operação de rotina na BR-050, uma das principais vias de acesso à capital federal. O valor chamou a atenção das autoridades pela falta de lastro financeiro e pela forma como estava sendo conduzido.

A descoberta do dinheiro ocorreu, inicialmente, durante uma abordagem do Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar de Goiás (PMGO), no município de Cristalina (GO). Os agentes localizaram a quantia no interior de um veículo ocupado por dois homens. No momento da fiscalização, os suspeitos não apresentaram documentação que comprovasse a origem lícita dos valores e deram versões contraditórias sobre a finalidade do transporte da moeda.

Levantamentos preliminares realizados pelos investigadores apontam que os detidos não possuem capacidade econômica ou patrimonial compatível com a posse de quase R$ 2 milhões. A principal linha de investigação sugere que a dupla estaria atuando como "interpostas pessoas" — conhecidas popularmente como laranjas — para ocultar os verdadeiros proprietários dos recursos.

Devido à repercussão interestadual e aos indícios de crimes federais, o caso foi transferido para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal (SR/PF/DF). Agora, os agentes federais trabalham para identificar a origem exata e o destino final do montante. A PF informou que as investigações prosseguem sob sigilo e não descarta a hipótese de que o dinheiro seria utilizado para o pagamento de vantagens indevidas.

