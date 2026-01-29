Governo oficializa entidade responsável pelo projeto DF Folia 2026

A entidade vencedora já foi formalmente convocada para a etapa de habilitação - (crédito: Divulgação/Secec-DF)

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) divulgou, nesta quinta-feira (29/1), o resultado definitivo do Edital nº 34/2025, que seleciona a organização da sociedade civil (OSC) que ficará responsável pela execução do projeto DF Folia 2026. Com a homologação do resultado, a entidade vencedora já foi formalmente convocada para a etapa de habilitação.

A organização tem o prazo de cinco dias úteis para apresentar toda a documentação exigida pelo edital. Para garantir a transparência do processo, o envio dos arquivos deve ser realizado obrigatoriamente pela plataforma Parcerias GDF Mrosc, o sistema eletrônico oficial utilizado pelo governo para gerir e fiscalizar convênios com o terceiro setor.

O programa DF Folia é considerado um pilar estratégico para o fortalecimento da economia criativa no Distrito Federal. A proposta busca ocupar os espaços públicos com segurança, garantindo que a infraestrutura das festividades atenda aos critérios técnicos necessários para grandes eventos de massa.

De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes, a formalização da parceria é essencial para garantir a qualidade das celebrações. “Quando organizamos o Carnaval com planejamento e parceria com a sociedade civil, garantimos que essa manifestação chegue às pessoas com diversidade e segurança”, destacou o secretário.