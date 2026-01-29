Ainda em estado grave, jovem agredido segue em observação médica

O adolescente agredido na última sexta-feira (23/1) e internado em estado grave na UTI poderá ter a sedação reduzida, a partir desta sexta-feira (30/1). A informação foi adiantada pelo tio do jovem, Flávio Henrique Fleury, em entrevista exclusiva ao Correio, nesta quinta-feira (29/1).

Segundo ele, a equipe médica pretende dar início à diminuição progressiva dos sedativos administrados ao paciente, o que permitirá uma avaliação mais precisa do quadro clínico. “A equipe médica está trabalhando para reduzir a sedação de forma progressiva. A melhora clínica será mais perceptível à medida que essa redução ocorrer”, afirmou. "Mas ele segue da mesma forma, em estado grave".

A família acompanha com expectativa a evolução do estado de saúde do adolescente e aguarda os próximos boletins médicos.

Relembre o caso

Um adolescente de 16 anos foi internado em estado gravíssimo após ser espancado durante uma briga na madrugada da última sexta-feira (23/1), em Vicente Pires. Ele sofreu traumatismo craniano e foi encaminhado ao Hospital Brasília, em Águas Claras.

A confusão teve início após um desentendimento na saída de uma festa. Durante a agressão, o jovem foi atingido por um golpe violento, caiu e sofreu uma grave lesão na cabeça. Após o ataque, foi socorrido por amigos.

O autor das agressões foi identificado como Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, morador de Águas Claras. Ele foi preso em flagrante, mas liberado após pagamento de fiança no valor de R$ 24,3 mil.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, o adolescente apresentava múltiplos ferimentos e chegou a sofrer uma parada cardíaca. Ainda segundo a investigação, foi necessária uma cirurgia para abertura do crânio, a fim de drenar o sangue causado pelo rompimento de uma artéria.