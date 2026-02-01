InícioCidades DF
CRIME

Dupla é presa com mais de R$ 48 mil em espécie escondido em carro

Indivíduos são suspeitos de envolvimento em crime financeiro. Eles realizaram sucessivos depósitos em caixa eletrônico da Asa Norte

PMDF intercepta dupla com mais de 48 mil reais escondidos em veículo na Asa Norte - (crédito: PMDF/Divulgação)
PMDF intercepta dupla com mais de 48 mil reais escondidos em veículo na Asa Norte

Dois homens foram presos na W3 Norte após serem flagrados com mais de R$ 48 mil em espécie escondidos em um veículo. A abordagem ocorreu após denúncias sobre a movimentação suspeita da dupla, que realizava depósitos sucessivos em um caixa eletrônico, sinalizando um possível crime financeiro.

A ação foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupamento Tático Operacional do 3º Batalhão (GTOP 23), acionado por funcionários de um mercado que estranharam a conduta da dupla.

Durante a abordagem e revista automóvel, os policiais localizaram a maior parte do dinheiro ocultada no veículo. Interrogados, os suspeitos apresentaram versões contraditórias sobre a origem e o destino do montante.

Diante das inconsistências, os dois homens foram encaminhados à delegacia. O dinheiro foi apreendido e será analisado pela Polícia Civil do Distrito Federal, que dará continuidade às investigações.

PMDF/CCS
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Por Davi Cruz*
postado em 01/02/2026 13:00
