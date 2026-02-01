Dupla é presa com mais de R$ 48 mil em espécie escondido em carro

PMDF intercepta dupla com mais de 48 mil reais escondidos em veículo na Asa Norte - (crédito: PMDF/Divulgação)

Dois homens foram presos na W3 Norte após serem flagrados com mais de R$ 48 mil em espécie escondidos em um veículo. A abordagem ocorreu após denúncias sobre a movimentação suspeita da dupla, que realizava depósitos sucessivos em um caixa eletrônico, sinalizando um possível crime financeiro.

A ação foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupamento Tático Operacional do 3º Batalhão (GTOP 23), acionado por funcionários de um mercado que estranharam a conduta da dupla.

Durante a abordagem e revista automóvel, os policiais localizaram a maior parte do dinheiro ocultada no veículo. Interrogados, os suspeitos apresentaram versões contraditórias sobre a origem e o destino do montante.

Diante das inconsistências, os dois homens foram encaminhados à delegacia. O dinheiro foi apreendido e será analisado pela Polícia Civil do Distrito Federal, que dará continuidade às investigações.

