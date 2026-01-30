Zoológico e parques do DF terão vacinas contra a febre amarela

No DF, serão 37 locais de aplicação da vacina contra a febre amarela - (crédito: Jhonatan Cantarelle/Agência Saúde-DF)

Neste sábado (31), Dia D de vacinação contra a febre amarela, foram determinados os pontos de grande circulação de pessoas para imunização: Jardim Zoológico de Brasília, Parque Olhos d'Água (Asa Norte), Parque Ezechias Heringer (Guará) e Parque Ecológico de Águas Claras. Ao todo, serão 37 locais de aplicação, tanto em áreas urbanas quanto rurais, com destaque para o Clube Termas Solar, em Ceilândia, e o pátio da Polícia Rodoviária Federal na BR-040, em Santa Maria.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O objetivo é atender cerca de 40 mil pessoas que não têm registros de imunização contra a febre amarela. A recomendação é levar documento de identificação com foto e a caderneta de vacinação, caso esta última tenha sido extraviada, as equipes da Secretaria de Educação (SES-DF) buscarão registros nos sistemas online ou aplicar os imunizantes previstos.

Além disso, os locais de vacinação haverá disponibilidade de doses contra outras doenças, como covid-19, tétano, gripe/influenza (para pessoas a partir dos 6 meses de idade), papilomavírus humano (HPV) e, em algumas salas, dengue. Todas serão aplicadas conforme o previsto no calendário de rotina.

Público

Para crianças, é recomendada uma dose inicial aos 9 meses, seguida de outra de reforço aos 4 anos, aquelas a partir dos 5 anos, com histórico de uma dose aplicada antes dessa idade, devem completar o esquema vacinal com a de reforço. Entre crianças de 5 anos ou mais e adultos até 59 anos, 11 meses e 29 dias, a recomendação é uma dose única do imunizante.

No caso de gestantes e de mulheres que amamentam crianças menores de 6 meses, a vacinação é indicada apenas para quem reside ou precisa se deslocar para áreas onde esteja confirmada a circulação do vírus da febre amarela. Mesmo nessas situações, será necessária uma avaliação de profissionais de saúde.

Confira a lista completa com endereços e horários no site da SES-DF.