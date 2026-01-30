Zoológico e parques do DF terão vacinas contra a febre amarela

Neste sábado (31), Dia D de vacinação contra a febre amarela, foram determinados os pontos de grande circulação de pessoas para imunização: Jardim Zoológico de Brasília, Parque Olhos d'Água (Asa Norte), Parque Ezechias Heringer (Guará) e Parque Ecológico de Águas Claras. Ao todo, serão 37 locais de aplicação, tanto em áreas urbanas quanto rurais, com destaque para o Clube Termas Solar, em Ceilândia, e o pátio da Polícia Rodoviária Federal na BR-040, em Santa Maria.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
-
Leia também: DF recebe 50 mil doses de vacinas contra a febre amarela
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
-
DF amplia vacinação no fim de semana com 50 pontos de atendimentos
O objetivo é atender cerca de 40 mil pessoas que não têm registros de imunização contra a febre amarela. A recomendação é levar documento de identificação com foto e a caderneta de vacinação, caso esta última tenha sido extraviada, as equipes da Secretaria de Educação (SES-DF) buscarão registros nos sistemas online ou aplicar os imunizantes previstos.
Além disso, os locais de vacinação haverá disponibilidade de doses contra outras doenças, como covid-19, tétano, gripe/influenza (para pessoas a partir dos 6 meses de idade), papilomavírus humano (HPV) e, em algumas salas, dengue. Todas serão aplicadas conforme o previsto no calendário de rotina.
Público
Para crianças, é recomendada uma dose inicial aos 9 meses, seguida de outra de reforço aos 4 anos, aquelas a partir dos 5 anos, com histórico de uma dose aplicada antes dessa idade, devem completar o esquema vacinal com a de reforço. Entre crianças de 5 anos ou mais e adultos até 59 anos, 11 meses e 29 dias, a recomendação é uma dose única do imunizante.
No caso de gestantes e de mulheres que amamentam crianças menores de 6 meses, a vacinação é indicada apenas para quem reside ou precisa se deslocar para áreas onde esteja confirmada a circulação do vírus da febre amarela. Mesmo nessas situações, será necessária uma avaliação de profissionais de saúde.
Confira a lista completa com endereços e horários no site da SES-DF.
Saiba Mais
- Cidades DF Serasa oferece até 90% de desconto para estudantes renegociarem dívidas
- Cidades DF Famílias se mobilizam por criação de parque inclusivo em Taguatinga
- Cidades DF Academia de Águas Claras em que Pedro Turra é sócio vira alvo de críticas na internet
- Cidades DF PCDF prende suspeitos de fraudar contas bancárias; vítima teve prejuízo de R$ 500 mil