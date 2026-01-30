Serasa oferece até 90% de desconto para estudantes renegociarem dívidas

Com o início do período de rematrículas nas universidades, estudantes endividados ganham uma nova oportunidade para regularizar pendências e retomar a vida acadêmica. A Serasa lançou uma ação de renegociação que reúne mais de 7,4 milhões de ofertas para débitos com instituições de ensino em todo o país, com descontos que podem chegar a 90%.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A iniciativa é voltada a universitários com dívidas ativas junto a faculdades e universidades e ocorre em parceria com mais de 78 instituições de ensino. Ao todo, mais de 2,8 milhões de estudantes podem negociar valores em atraso por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, de forma totalmente on-line.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No Distrito Federal, a ação contempla mais de 48,4 mil consumidores com dívidas estudantis. São 154.144 ofertas disponíveis no DF, com condições facilitadas para que os estudantes consigam quitar os débitos e seguir ou retomar os estudos ainda neste ano.

Segundo pesquisa da Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, 66% dos estudantes endividados já deixaram de comprar itens básicos, como alimentação e transporte, para pagar a mensalidade. Além disso, 48% precisaram trancar o curso por não conseguirem manter os pagamentos em dia, o que reforça a importância de iniciativas de renegociação no início do ano letivo.

Entre os principais motivos para o endividamento estão o desemprego (28%), a priorização de outras contas essenciais (21%), a redução da renda (10%) e a desorganização financeira (9%). Apesar das dificuldades, 89% dos estudantes afirmam que consideram muito importante quitar a dívida com a instituição de ensino.

As ofertas estão disponíveis nos canais oficiais da Serasa: site: www.serasa.com.br; Aplicativo Serasa (Google Play e Apple Store); e WhatsApp: (11) 99575-2096.