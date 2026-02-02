Folia infantil: Carnapati prepara programação para 14 e 15 de fevereiro

Completando 35 anos de atuação, o Carnapati, bloquinho infantil promovido pelo Espaço Cultural Mapati, comemora o marco com programação de carnaval que une o Carnaval dos Pets e o Festival Ludicidade. O evento ocorre em 14 e 15 de fevereiro, no Setor Comercial Sul, ao lado da Estação Galeria do Metrô.
A programação do Carnapati começa com o Festival Ludicidade, que será realizado nos dois dias de evento, das 8h às 12h, no Setor Comercial Sul. O evento traz uma programação de atividades artísticas e teatro, com a apresentação do espetáculo Os Saltimbancos no domingo (15/2), às 9h.
O tradicional bloquinho infantil será das 14h às 18h, no mesmo local. As atrações são diversas e conta com outra apresentação do espetáculo Os Saltimbancos, às 17h. O Patinhas na Folia está programado para o mesmo dia, e contará com desfile de pets e ações voltadas à causa animal, incluindo a participação de ONGs de proteção e estabelecimentos parceiros.
O Carnapati 2026 é feito com apoio da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, do FAC e do Governo do Distrito Federal.
Serviço
Carnapati 2026 | Festival Ludicidade | Patinhas na Folia
Datas e horários:
Festival Ludicidade - 14 e 15 de fevereiro de 2026, das 8h às 12h
Carnapati e Patinhas na Folia - 15 de fevereiro de 2026, das 14h às 18h
Local: Setor Comercial Sul, ao lado da Estação Galeria do Metrô – Brasília/DF
Entrada: Gratuito
