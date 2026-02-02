Folia infantil: Carnapati prepara programação para 14 e 15 de fevereiro

O Carnapati 2026 é gratuito e ocorre em 14 e 15 de fevereiro - (crédito: Mapati)

Completando 35 anos de atuação, o Carnapati, bloquinho infantil promovido pelo Espaço Cultural Mapati, comemora o marco com programação de carnaval que une o Carnaval dos Pets e o Festival Ludicidade. O evento ocorre em 14 e 15 de fevereiro, no Setor Comercial Sul, ao lado da Estação Galeria do Metrô.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Bloco das Montadas promove aulão gratuito de coreografias para o carnaval



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A programação do Carnapati começa com o Festival Ludicidade, que será realizado nos dois dias de evento, das 8h às 12h, no Setor Comercial Sul. O evento traz uma programação de atividades artísticas e teatro, com a apresentação do espetáculo Os Saltimbancos no domingo (15/2), às 9h.

O tradicional bloquinho infantil será das 14h às 18h, no mesmo local. As atrações são diversas e conta com outra apresentação do espetáculo Os Saltimbancos, às 17h. O Patinhas na Folia está programado para o mesmo dia, e contará com desfile de pets e ações voltadas à causa animal, incluindo a participação de ONGs de proteção e estabelecimentos parceiros.

Leia também: Inscrições para compor programação do Setor Carnavalesco vão até domingo (1º)



O Carnapati 2026 é feito com apoio da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, do FAC e do Governo do Distrito Federal.

Serviço

Carnapati 2026 | Festival Ludicidade | Patinhas na Folia

Datas e horários:

Festival Ludicidade - 14 e 15 de fevereiro de 2026, das 8h às 12h

Carnapati e Patinhas na Folia - 15 de fevereiro de 2026, das 14h às 18h

Local: Setor Comercial Sul, ao lado da Estação Galeria do Metrô – Brasília/DF

Entrada: Gratuito